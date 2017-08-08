Лесные пожары наступают: в Бурятии снова объявлен режим ЧС

Улан-Удэ, , 05:01 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Бурятии из-за лесных пожаров, сообщили 8 августа в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.

«Указом временно исполняющего обязанности Главы Республики Бурятия от 7 августа 2017 года №151 введен режим чрезвычайной ситуации в лесах Республики Бурятия, возникшей вследствие лесных пожаров, — говорится в сообщении. — Доступ в лес категорически запрещен, в том числе, для сбора грибов, ягод и прочих дикоросов, а также для отдыха вне туристических баз, санаториев и оздоровительных учреждений. Штраф за нарушение запрета составляет от четырех до пятисот тысяч рублей».

Отмечается, что в 0:00 часов 8 августа тушение 20 очагов возгорания. Борьба с огнем идет в Баргузинском, Бичурском, Заиграевском, Иволгинском, Кабанском, Курумканском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Селенгинском районах.

Уточняется, что семь из них удалось локализовать на 18 гектарах, 13 очагов пока занимают площадь в 1000 гектаров.

Крупный пожар все еще ликвидируют в Прибайкальском районе: он занимает площадь около 500 га. За минувшие сутки на площади в семь гектаров локализован пожар в Забайкальском национальном парке. В этом же районе есть и второй очаг возгорания, занимающий площадь около 160 га.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кандидат географических наук Петр Люшвин на прошедшей в ИА REGNUM конференции «Можно ли остановить лесные пожары? Можно!» заявил, что, если исследовать карту очагов возникновения пожаров, то можно заметить довольно четкое совпадение ее с географией разломов земной коры.

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