Тест по математике для учителей: согласие дали 15 регионов

Москва, , 04:39 — REGNUM Тестирование знаний русского языка и математики будет проведено в 15 российских регионах, сообщила журналистам министр образования и науки Ольга Васильева.

«У нас 15 регионов дали свое согласие провести предметный тест осенью, это математика и русский язык, для того, чтобы понять, где есть какие-то пробелы, чтобы была выстроена траектория, и через повышение квалификации преподавательской можно было эти проблемы устранить», — уточнила министр.

По словам министра образования, уже сейчас ведется системная работа над повышением квалификации школьных преподавателей. Одним из ключевых моментов является прохождение обязательной аттестации.

Напомним, 27 апреля глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что более 11% учителей имеют трудности с русским языком и математикой. По его мнению, нужно развивать аттестацию учителей и ввести профессиональный экзамен после завершения педагогического вуза.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Васильева заявила, что в концу года в России количество новых мест в школах будет увеличено на 55 тысяч. В 2025 году в стране для учащихся школ появится 6,5 миллиона новых мест.

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