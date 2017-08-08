Пятая часть всех интернет-пользователей — китайцы

Пекин, , 03:41 — REGNUM Число пользователей мобильного интернета в Китае достигло 724 млн человек, сообщает газета «Жэньминь жибао».

Согласно 40-му Статистическому докладу о развитии интернета в Китае, выпущенному Китайским информационным интернет-центром (CNNIC), количество пользователей интернета в Китае достигло 751 млн человек или одну пятую часть от пользователей по всему миру.

За первую половину 2017 года Китай обрёл 28,3 млн новых пользователей мобильного интернета. Число людей, которые используют мобильный телефон для доступа в интернет достигло 96,3% всех интернет-пользователей страны.

Кроме того, в настоящее время в Китае насчитывается 502 млн пользователей, совершающих покупки через мобильные устройства, из которых 463 млн используют мобильные средства оплаты для покупок вне интернета.

«Пользователи все в большей степени становятся зависимыми от интернета и онлайн-услуг: от чтения новостей и поиска, до совершения покупок, путешествия и оплаты», — заявил заместитель директора отдела исследований CNNIC Лю Синь.

Отмечается также, что вслед за стремительным развитием интернета в Китае, также идет развитие систем контроля, которые обязывают провайдеров вебсайтов, мобильных приложений, мессендежров и стриминговых сервисов приводить свою деятельность в соответствие с государственными требованиями.

Напомним, что доход ста крупнейших китайских интернет-компаний по официальным данным в 2016 году впервые достиг 1,1 трлн юаней.

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