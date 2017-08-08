Васильева пообещала российским школьникам 55 тысяч новых мест

Москва, , 03:33 — REGNUM Количество новых мест в школах к концу года будет увеличено на 55 тысяч, сообщила журналистам российский министр образования и науки Ольга Васильева.

Васильева отметила, что число учащихся школ каждый год растет на 400 тысяч, что объясняется демографическим прогрессом.

«В этом году мы создадим 55 тысяч новых мест», — заверила она.

По данным министра, к 2025 году в России для учащихся школ появится 6,5 миллиона новых мест. Каждый год на развитие этой программы из бюджета идет 25 миллиардов рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам Васильевой, Минобрнауки готовит проект школьного телевидения, в результате реализации которого учащиеся смогут создавать и транслировать в школе региональные, общероссийские и мировые новости по интересующим их направлениям.

Как отмечает Васильева, развитие этих телеканалов смогут осуществлять сами школьники.

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