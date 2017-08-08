Назван «катализатор» последнего развода Абрамовича

Лондон, , 00:53 — REGNUM Катализатором развода олигарха Романа Абрамовича и его жены Дарьи Жуковой стали, вероятно, проблемы в бизнесе, сообщил адвокат Александр Карабанов, передает телеканал НТВ.

Комментируя решение Абрамовича о разводе, Карабанов отметил, что не обладает всей информацией, поскольку семейная жизнь — это тайна. Вероятно, отношения супругов подошли к стадии завершения.

Со своей стороны он сослался на недавние примеры с разводами из своего окружения.

«Для мужчины, конечно, очень важна материальная сторона. В плане того, что сейчас происходит с бизнесом, с кризисом, — сказал он. — Вполне вероятно, это немножко как катализатор сработало, в том числе и на личных отношениях».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о разводе Абрамовича и Жуковой, которые состояли в браке десять лет, было объявлено 7 августа. Причина такого решения официально не озвучивалась. Известно лишь, что бывшие муж и жена собираются продолжать свои совместные дела в бизнесе и воспитание общих детей.

Напомним, у пары двое общих детей — сын Аарон Александр 2009 года рождения и дочь Лея 2013 года рождения.

Совместная работа бывших супругов осуществляется в рамках поддержки Музея современного искусства «Гараж» (Москва) и культурного центра «Остров Новая Голландия» (Санкт-Петербург).

Жукова — третья жена Абрамовича. Первая его жена — Ольга Лысова, вторая —Ирина Абрамович (Маландина).

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