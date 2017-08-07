Центробанк подал иск в Арбитражный суд о банкротстве банка «Югра»

Москва, , 22:51 — REGNUM Банк России направил заявление в Арбитражный суд Москвы о признании банка «Югра» банкротом. Соответствующий документ опубликован в картотеке арбитражных дел.

Согласно приведённым данным, иск подан 7 августа. Дата его рассмотрения пока не определена.

Напомним, 10 июля Центробанк ввёл временную администрацию в банке «Югра» и заморозил выплаты кредиторам банка. Своё решение регулятор объяснил неустойчивым финансовым положением организации.

На период работы временной администрации были приостановлены полномочия органов управления «Югры» и полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале.

25 июля в Арбитражный суде Москвы было зарегистрировано заявление банка «Югра» с требованием признать незаконными решения и действия Центробанка. Иск поступил от имени отстранённого временной администрацией председателя правления «Югры» Дмитрия Шиляева.

28 июля стало известно, что Центробанк отозвал лицензию у «Югры». После этого от банка поступил второй встречный иск, оспаривающий законность этого действия регулятора.

Как ожидается, первый иск «Югры» должен рассматриваться по существу в середине августа.