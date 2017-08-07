На Ямале прокуратура продолжает борьбу с кумовством на госслужбе

Салехард, , 21:50 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе продолжается бескопромиссная борьба с кумовством. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Сообщается, что прокуратура округа в 2017 году активно продолжает мероприятия по пресечению фактов прохождения государственной (муниципальной) службы, а также работы в организациях государственного и муниципального сектора лицами, состоящими друг с другом в родстве.

Уточняется, что прокуратуры четырёх муниципальных образований, а именно: города Новый Уренгой, Приральского, Ямальского и Шурышкарского районов в текущем году выявлено 17 нарушений закона, связанных с наличием близкого родства между руководителями органов местного самоуправления, организаций муниципального сектора и подчиненными им лицами.

Так, по представлению прокурора района было принято решение об увольнении директора предприятия по экономике МП «Ямальские олени», которая являлась супругой директора этого предприятия.

В Шуршыкарском районе был уволен директор МУП МО Мужевское «Жилфонд», который состоял в браке с родной сестрой Главы муниципального образования Мужевское.

В Новом Уренгое при проверке детского сада «Лада» было выявлено, что-то в подчинении заведующей учреждением более 4-х лет работала ее дочь, которая, боле того, была принята в отсутствии необходимого образования на основании заведомо подложного свидетельства об окончании Тюменского колледжа искусств.

В итоге сотрудница была уволена, а в отношении заведующей будет проведена проверка.

В Ямальском районе на Салемальском рыбзаводе было установлено, что у что в непосредственном подчинении директора завода в должности мастера по обработки рыбы работает его супруга, в прямом подчинении финансового директора предприятия в должности главного бухгалтера работает ее племянница.

На том же предприятии муж финансового директора работает мастером по добыче рыбы. Кроме того, у него выявлен фальшивый диплом об окончании в 2013 году Федерального бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Кавказская государственная гуманитарно-техническая академия».

Все нижестоящие родственники уволены, а вышестоящем сделаны дисциплинарные взыскания.