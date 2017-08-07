От пробок на М-10 новгородцев спасут сдвоенные «Ласточки»

Великий Новгород, , 20:07 — REGNUM Пригородные электропоезда «Ласточка» из Великого Новгорода в Санкт-Петербург и обратно будут ходить сдвоенными, 10-вагонными составами по выходным дням с 12 августа. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, такое решение принято по итогам переговоров между правительством региона и АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» (АО «СЗППК»).

По выходным дням до 31 октября 2017 года с пяти до десяти вагонов увеличат следующие «Ласточки»: утренний субботний поезд №7501 из Санкт-Петербурга (отправлением в 7:25), а также вечерний воскресный состав №7504 с отправлением из Великого Новгорода в 18:05.

Именно этими поездами обычно пользуются новгородцы, работающие в Санкт-Петербурге и на выходные возвращающиеся домой, в Великий Новгород.

По данным департамента транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области, эти маршруты были выбраны для курсирования сдвоенных составов на основании анализа наполненности поездов: в минувшие выходные, 5−6 августа, эти поезда были переполненными. По информации АО «СЗППК», в субботу, 5 августа, на утреннюю «Ласточку» с посадкой в Санкт-Петербурге было продано 523 билета, а в воскресенье, 6 августа, на вечернюю «Ласточку» из Великого Новгорода — 703 билета. Пятивагонный состав «Ласточки» рассчитан на 443 пассажира (сидячие места).

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В пресс-центре правительства региона также сообщили о переносе срока начала продажи билетов на «Ласточку» Великий Новгород — Санкт-Петербург с гарантированным местом для сидения в выделенном вагоне: купить такие билеты можно будет лишь с 1 сентября.

«Срок начала продажи билетов с местами пришлось перенести в связи с необходимостью дополнительной проработки вопроса АО «СЗППК», — пояснили в пресс-центре.

Стоимость билета с местом составит 605 рублей — на 26 рублей дороже, чем стоимость проезда в обычном вагоне без указания места.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пригородные поезда «Ласточка» из Великого Новгорода в Санкт-Петербург в августе стали пользоваться повышенным спросом из-за многочасовых пробок на трассе М-10 («Россия») в Чудовском районе Новгородской области.

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