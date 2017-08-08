Китайцы едут в Россию по новому красному пути

Чита, , 03:03 — REGNUM Китай — основной внешний торговый партнер Забайкалья. Примечательно, что высокие показатели (порядка 80% стоимостного объема внешнеторгового оборота края) составляют не только минеральные продукты и продовольствие, но и туризм. Ослабление рубля делает посещение страны более бюджетным, так, только за первую половину текущего года зафиксирован рост турпотока из Китая — только по безвизовому направлению — более чем на треть (в сравнении с показателями того же периода прошлого года). Об особенностях сложившейся ситуации пишет редактор ИА REGNUM Дмитрий Кобзев.

Попытки привлечь туристов из Китая все активнее предпринимаются в крупных городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Красноярск и Новосибирск. А в торговых зонах и на транспорте Дальневосточного региона и Восточной Сибири китайское дублирование вывесок практикуется уже продолжительное время.

Несмотря на то, что СССР более не существует, да и в китайской Компартии от марксизма-ленинизма осталось не так много, жители Поднебесной продолжают проявлять живой интерес к советскому периоду российской истории. На этот запрос с готовностью откликается далекий от идеологических размышлений и споров бизнес, способный (особенно при поддержке властей) монетизировать чужой интерес. Так, в конце июня перспективы «красного туризма» (иначе — «военно-исторического») обсуждали губернатор Забайкальского края Наталья Жданова и руководитель главного управления туризма Китая Ли Цзиньцзао. Стороны выразили готовность к сотрудничеству по указанному направлению.

Каковы мнения об этом процессе, читайте в статье: «Красный туризм». Забайкалье воссоздает Советский Союз

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