Губернатор Костромской области требует наказать главу района за бездействие

с. Михайловицы, Костромская область, 7 августа 2017, 19:58 — REGNUM Прокуратура займется проверкой деятельности главы Пыщугского района Волислава Сердюка — об этом сообщили сегодня, 7 июля, в пресс — службе губернатора Костромской области. Повышенный интерес надзорного органа вызвало то, что руководитель района скрывал бедственное положение жителей села Михайловицы, отрезанных от «большой земли» разливом реки Ветлуги.
Единственное сообщение с села с областью — потонный мост, деревянные спуски которого подтоплены так, что перебраться на противоположную сторону можно только на лодке. Вследствие этого в районе было прервано транспортное сообщение, возникли трудности с доставкой продуктов.
Как считает руководство Костромской области, глава Пыщугского района не предпринял никаких мер по восстановлению переправы и пустил ситуацию на самотек. Также за бездействие дисциплинарное взыскание получит руководитель Вохомского отряда противопожарной службы.
«Самое страшное, когда не доводят информацию, когда пытаются закрыть глаза на явные проблемы», — прокомментировал Сергей Ситников.
Восстановить транспортное сообщение с селом планируется к концу этого дня. Управлению МЧС России поручено назначить сотрудника, который будет обеспечивать безопасность в районе. Кроме этого, губернатор региона поручил департаменту здравоохранения «поощрить» местного фельдшера, которая отказалась от отпуска ради обеспечения медицинской помощи местным жителям. Сам Волислав Сердюк так прокомментировал ситуацию телеканалу «Кострома»:
"Ну что я могу сказать? Ситуация… Штатная, нормальная ситуация. Подъем воды прыгает туда-сюда. Понтонный мост мы установили, но вода прыгает, и понтонный мост, как остров, стоит по середине Ветлуги. Мы все делаем для того, чтобы жители не оставались, и ведем борьбу — ну, не борьбу, работу — в этом направлении, чтобы было безопасно. Для жителей численностью 30 человек, которые все пенсионного возраста — детей у меня там нет, работающих нет — и смысл тратить такие миллионы, строить постоянный мост? Кому нужно переехать — всех перевозят».
По данным телекомпании «Русь», в селе Михайловицы живет 30 человек. Проблемы с транспортным сообщением там возникают не первый раз. До этого продукты в местный магазин возил катер, но он сломался и поставки продовольствия в населенный пункт сократились с двух до одного раза в неделю.
Волислав Сердюк занимает должность главы Пыщугского района с 2015 года. Отметим, что Костромская область традиционно всерьез готовится к весеннему паводку. В процессе таяния снега вода смывает мосты и дороги, подтапливает жилые дома. Некоторые территории могут оказаться изолированы от транспортной сети.
В апреле в области был объявлен режим повышенной готовности для всех служб, отвечающих за функционирование систем жизнеобеспечения, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Губернатор Сергей Ситников обязал глав муниципальных образований «организовать наблюдение за изменениями паводковой обстановки.
По итогам в области были подтоплены несколько мостов, в самой Костроме затопило кладбище и под водой оказалось около тысячи могил.
Нынешнее подтопление моста в Пыщугском районе вызвано обильными дождями.