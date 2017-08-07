Губернатор Костромской области требует наказать главу района за бездействие

с. Ми­хай­ло­вицы, Костромская область, , 19:58 — REGNUM Прокуратура займется проверкой деятельности главы Пыщугского района Волислава Сердюка — об этом сообщили сегодня, 7 июля, в пресс — службе губернатора Костромской области. Повышенный интерес надзорного органа вызвало то, что руководитель района скрывал бедственное положение жителей села Михайловицы, отрезанных от «большой земли» разливом реки Ветлуги.

Единственное сообщение с села с областью — потонный мост, деревянные спуски которого подтоплены так, что перебраться на противоположную сторону можно только на лодке. Вследствие этого в районе было прервано транспортное сообщение, возникли трудности с доставкой продуктов.

Как считает руководство Костромской области, глава Пыщугского района не предпринял никаких мер по восстановлению переправы и пустил ситуацию на самотек. Также за бездействие дисциплинарное взыскание получит руководитель Вохомского отряда противопожарной службы.

«Самое страшное, когда не доводят информацию, когда пытаются закрыть глаза на явные проблемы», — прокомментировал Сергей Ситников.

Восстановить транспортное сообщение с селом планируется к концу этого дня. Управлению МЧС России поручено назначить сотрудника, который будет обеспечивать безопасность в районе. Кроме этого, губернатор региона поручил департаменту здравоохранения «поощрить» местного фельдшера, которая отказалась от отпуска ради обеспечения медицинской помощи местным жителям. Сам Волислав Сердюк так прокомментировал ситуацию телеканалу «Кострома»:

"Ну что я мо­гу ска­зать? Си­ту­ация… Штат­ная, нор­маль­ная си­ту­ация. Подъ­ем во­ды пры­га­ет ту­да-сю­да. Пон­тонный мост мы ус­та­нови­ли, но во­да пры­га­ет, и пон­тонный мост, как ос­тров, сто­ит по се­реди­не Вет­лу­ги. Мы все де­ла­ем для то­го, что­бы жители не ос­та­вались, и ве­дем борь­бу — ну, не борь­бу, ра­боту — в этом направлении, что­бы бы­ло бе­зопас­но. Для жи­телей чис­ленностью 30 че­ловек, которые все пен­си­он­но­го воз­раста — де­тей у ме­ня там нет, ра­бота­ющих нет — и смысл тра­тить та­кие мил­ли­оны, стро­ить пос­то­ян­ный мост? Ко­му нуж­но пе­ре­ехать — всех перевозят».

По данным телекомпании «Русь», в селе Михайловицы живет 30 человек. Проблемы с транспортным сообщением там возникают не первый раз. До этого продукты в местный магазин возил катер, но он сломался и поставки продовольствия в населенный пункт сократились с двух до одного раза в неделю.

Волислав Сердюк занимает должность главы Пыщугского района с 2015 года. Отметим, что Костромская область традиционно всерьез готовится к весеннему паводку. В процессе таяния снега вода смывает мосты и дороги, подтапливает жилые дома. Некоторые территории могут оказаться изолированы от транспортной сети.

В апреле в области был объявлен режим повышенной готовности для всех служб, отвечающих за функционирование систем жизнеобеспечения, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Губернатор Сергей Ситников обязал глав муниципальных образований «организовать наблюдение за изменениями паводковой обстановки.

По итогам в области были подтоплены несколько мостов, в самой Костроме затопило кладбище и под водой оказалось около тысячи могил.

Нынешнее подтопление моста в Пыщугском районе вызвано обильными дождями.