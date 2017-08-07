В Крыму введён запрет на посещение лесов из-за пожаров

Симферополь, , 18:36 — REGNUM На территории Республики Крым постановлением Совета министров введено ограничение на посещение лесов гражданами в связи с крупными пожарами. Об этом 7 августа сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Как отметили в ведомстве, данная мера предпринята «в целях обеспечения пожарной безопасности, предупреждения и своевременного тушения лесных пожаров, снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций».

Уточняется, что пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств ограничены сроком на 21 день, то есть до 28 августа.

Исключением является сквозной проезд по дорогам общего пользования, посещение отдыхающими баз отдыха, детских оздоровительных лагерей, здравниц и турбаз по путёвкам, посещение объектов показа и эколого-просветительских объектов в границах особо охраняемых природных территорий и лесного фонда.

Сообщается, что для контроля за соблюдением пожарной безопасности будет организовано патрулирование горно-лесных массивов, нарушители будут привлекаться к административной ответственности.

По данным МЧС России, в связи с природными пожарами в большинстве регионов полуострова установлен наивысший 5-й класс пожарной опасности.

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