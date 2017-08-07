МИД России предупреждает об опасности акул в Хургаде и Анталье

Москва, , 18:19 — REGNUM В районе египетского курорта Хургада отмечена активность агрессивных белых акул. Об этом 7 августа сообщает Ситуационно-кризисный центр МИД России в Twitter.

«Египет — активность агрессивных белых акул в районе Хургады. Один человек пострадал», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в последний раз появление белых акул в данном районе фиксировалось ещё в 2015 году.

Также, по информации российского ведомства, в Турции в районе городского пляжа Коньяалты в Анталье была выловлена лисья акула. Как указывается, опасность представляет удар жёстким хвостом у этих рыб.

Напомним, в конце июня несколько пляжей испанской Майорки были эвакуированы из-за появившейся у побережья трёхметровой голубой акулы. В течение суток акулу удалось поймать, после чего пляжи были вновь открыты для посещения.

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