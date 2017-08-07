«Программа опорного вуза в Магнитогорске: очередной «майдан» в образовании»

Челябинск, , 17:29 — REGNUM Подмену проектного образования на «метод проектов» обнаружили эксперты в анонсированной новой системе образования опорного вуза в Челябинской области — Магнитогорского государственного технического университета (МГТУ) имени Г.И. Носова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как передаёт пресс-служба губернатора Челябинской области, глава региона Борис Дубровский 7 августа обсудил с ректором МГТУ Валерием Колокольцевым перспективы развития опорного вуза и реализацию проекта инновационного центра. Ректору была поставлена задача «внедрять новые образовательные технологии, которые предусматривают развитие науки-техники-образования».

Согласно федеральным требованиям, программа развития университета рассчитана на пять лет. Вуз планирует реализовать восемь проектов — частей общего процесса становления вуза, как центра инноваций по подготовки выпускников предпринимательского плана, пояснил ректор МГТУ.

«Наиболее для нас значимые проекты — это создание инновационных центров, создание образовательных программ, которые реализуют проектное образование — это совершенно новый тренд в системе образования», — сообщил Валерий Колокольцев.

Отметим, эксперты критически оценили шаги по очередному, по сути, бесконечно продолжающемуся реформированию системы образования, которая год за годом «выдает» снижение качества подготовки выпускников разного уровня образовательных учреждений. Настороженность у них вызвала фраза сторонников реформ: «внедрять новые образовательные технологии», которые, как показывает даже поверхностный анализ, входят в противоречия с документами, подписанными первыми лицами государства.

«В федеральном законе «Об образовании…» категория «образование» определяется как воспитание и обучение. Следовательно, новые образовательные технологии следует понимать, как технологии а) воспитания и б) обучения. Согласно Постановлению правительства РФ от 15 марта 2015 года, утверждена госпрограмма «Патриотическое воспитание, «по которой сегодня нужен не просто специалист, а специалист, ориентированный на Россию, свою страну», — отмечает профессор Сергей Молчанов.

При этом эксперт отмечает, что в опорном вузе, в МГТУ «собираются» готовить не патриотов, а предпринимателей («…выпускников предпринимательского плана»). Хотя «предприниматель» — это уже «шаг вперед» по сравнению с «потребитель», если сопоставить позицию экс-министра образования РФ Фурсенко, который заявлял в свое время, что нужно «готовить квалифицированного потребителя», отмечает профессор.

«Таким образом, правительство предлагает формировать патриотичность граждан, а ректор вуза — предприимчивость», — отметил Молчанов. Фраза, на которую предложил обратить внимание эксперт, — «…создание образовательных программ, которые реализуют проектное образование…», требует расшифровки.

«Образовательная программа — это документ, описывающий содержание образования (совокупность компетенций), содержание обучения (формы, методы, приемы и средства обучения) и инструментарий для оценивания образованности (освоенность компетенций). То есть ЧТО будет освоено? КАК будет организовано освоение? И КАКОВ уровень освоенности? Таким образом, никакого проектного образования нет и быть не может, поскольку тогда нужно говорить о проектном воспитании, проектном обучении и т.д. Таких феноменов в образовании нет. Но что есть? Есть метод обучения, который назван «метод проектов» (Дж. Дьюи и др., США, 1920-ые годы). Обучающиеся объединяются в группы и работают над неким объектом, проектируя его будущее состояние, отличное от нынешнего. Этому прагматизму был противопоставлен политехнизм, благодаря которому произошла индустриализация страны в 20−30-ые годы. А в США разразился кризис!», — считает профессор Молчанов.

Ректор МГТУ Колокольцев попытался разъяснить, в чем же состоит новый тренд в образовании, который будет реализован в опорном вузе Челябинской области.

«Среди них новые разработки, в частности, новые материалы металлические и неметаллические для специальной техники: оборонной и космической промышленности, а также создание готовой машиностроительной продукции. Причем разработки ведутся с участием студентов и реализацией их проектов по специальным образовательным программам, по которым с первого курса студент вовлечен в создание и внедрение нового продукта», — сказал Колокольцев.

Профессор Молчанов пояснил ошибочность такого подхода: «Вчерашний школьник не может быть вовлечен в «создание и внедрение нового продукта». На первом курсе студент может реагировать лишь на уровне «ПРИНЕСИ-ОТНЕСИ», «СБЕГАЙ ЗА!!!».

Также педагог подверг критике критерии, выставляемые для повышения статусности вузов: «количество научных журналов, издаваемых университетом, включенных в Web of Science Core Collection или Scopus и другие наукометрические базы».

«Эти критерии свидетельствуют о встроенности системы в международные рейтинги, а не об исполнении поручений президента России. Нам нужны не Web of Science Core Collection или Scopus, а своя система, как, например, новая платежная система «МИР». Например, эти журналы требуют, чтобы название статьи, аннотация и ключевые слова были переведены на английский (американский) язык. Таким образом, мы становимся бесплатными агентами промышленного шпионажа. И еще и гордимся этим! Подчиняясь правилам оценки вузов за рубежом, мы невольно производим «майдан» в образовании. По чужому, чуждому нам, навязанному недругами, ополчившимися на нашу страну, сценарию. Мы лишь «обновляем» систему образования до уровня развивающихся стран», — заявил Сергей Молчанов.

Отметим, согласно требованиям Минобрнауки РФ, опорные университеты должны соответствовать определенным критериям, среди которых: общая численность студентов, обучающихся по очной форме, доходы вуза из всех источников финансирования, количество научных журналов, издаваемых университетом, включенных в Web of Science Core Collection или Scopus и другие наукометрические базы, а также отношение количества выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года.

Напомним, существующие планы по объединению двух крупных вузов в Челябинске, — Челябинского государственного университета (ЧелГУ) и Челябинского государственного педагогического университета (ЧГПУ) были отвергнуты руководством ЧГПУ. Тогда педагогический вуз заявил, что намерен самостоятельно получить статус «опорника» в регионе. После этого губернатор Борис Дубровский поспособствовал получению статуса опорного вуза для Магнитогорского государственного технического университета.

Однако в самом МГТУ, при негласном общении, педагоги заявляют о бедственном положении дел. Это связано с подготовкой невостребованных в значительной степени кадров для Магнитогорского металлургического комбината. На металлургическом производстве активно внедряется автоматизация, роботы постепенно заменяют человеческий труд. За последние 15−16 лет ММК вдвое сократил численность своих сотрудников. В настоящее время на комбинате трудится порядка 18 тыс. человек.

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