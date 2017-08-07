Латвийские семейные врачи готовы возобновить забастовку

Рига, , 17:28 — REGNUM Латвийские семейные врачи осенью возобновят забастовку в полном объеме, что болезненно отразится на пациентах, заявила в интервью глава Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде, сообщает портал Rus.delfi.lv.

По ее словам, если медики не договорятся с правительством, то в сентябре или октябре забастовка будет возобновлена в полном объеме. Поскольку осенью обычно активизируются хронические заболевания, для пациентов акция протеста врачей может оказаться болезненной.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, с 3 июля семейные врачи начали акцию протеста. Они не принимали пациентов в рамках оплачиваемой государством программы, не выписывали больничные листы и рецепты. В забастовке приняли участие свыше 600 медиков по всей стране. В итоге латвийское правительство проигнорировало требование врачей увеличить сумму капитации для практики и компромисс не был достигнут.

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