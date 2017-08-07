На Украине задержали причастного к распространению вируса Petya

Киев, , 17:19 — REGNUM Киберполиция Украины объявила о задержании мужчины, подозреваемого в причастности к распространению вируса-вымогателя Petya, которым в конце июня 2017 года были заражены компьютеры по всему миру, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщается 7 августа на сайте ведомства, подозреваемым является 51-летний житель города Никополя Днепропетровской области.

«Мужчина объяснил, что после хакерской атаки, которая состоялась в июне 2017 года, он загрузил вирус на свой аккаунт на файлообменном сервере. Ссылки на файл он загрузил в свой блог (оставляя комментарии под бесплатным видео), — говорится в сообщении. — Оперативники киберполиции установили, что этот вирус пользователи сети скачали на свои компьютеры около 400 раз, таким образом инфицировав собственные технические устройства».

По месту жительства мужчины был проведён обыск, в ходе которого следователи изъяли компьютерную технику. На ней были обнаружили файлы с вредоносным программным обеспечением, которое, по заключению специалистов, является вирусом «Petya.A».

Кроме этого в киберполиции сообщают об установлении ряда компаний, которые «решили воспользоваться кибератакой и намеренно загружали себе данный вирус для сокрытия своей преступной деятельности и уклонения от уплаты штрафов». Предпринимаются меры по привлечению руководства данных компаний к ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабная атака компьютерного вируса Petya, произошедшая 27 июня, коснулась более 80 предприятий и компаний в целом ряде стран мира. Вирус зашифровывает данные на компьютере и требует заплатить за расшифровку $300.

Более 75% атак пришлось на Украину. Также вирус затронул компьютерные сети в России, Германии, Польше, Сербии, Италии, Израиле, США и других странах. По данным специалистов антивирусной лаборатории ESET, атака вируса-вымогателя началась с территории Украины.

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