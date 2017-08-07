Третий развод олигарха: Абрамович и Жукова расстаются

Лондон, , 17:08 — REGNUM Российский олигарх Роман Абрамович, постоянно проживающий в Лондоне (Великобритания), и его супруга Дарья Жукова объявили о разводе. Об этом сегодня, 7 августа, пишет Daily Mailсо ссылкой на заявление пока ещё супружеской пары.

Абрамович и Жукова прожили вместе 10 лет. У них двое детей — сын Аарон Александр (2009 года рождения) и дочь Лея (2013 года рождения). Также у 56-летнего Абрамовича есть двое сыновей и три дочери от своего второго брака с Ириной Абрамович (Маландиной).

В совместном заявлении супругов не названа причина развода, но они уверяют, что будут поддерживать деловые связи, вести совместные проекты и воспитывать детей.

«Мы вдвоем приняли трудное решение расстаться, но мы остаемся близкими друзьями, родителями и партнерами в проектах, которые мы реализуем вместе», — сказано в заявлении пары.

Особо подчёркивается, что Абрамович и Жукова продолжат совместную работу по поддержке основанных ими Музея современного искусства «Гараж» в Москве и культурного центра «Остров Новая Голландия» в Санкт-Петербурге.

Напомним, Абрамович и Жукова официально поженились в 2008 году. Свадьба была не публичной, и они о ней не объявляли общественности. Только в 2014 году газета The Wall Street Journal сообщила о том, что Абрамович и Жукова официально женаты.

Абрамович во второй половине 90-х годов занимался нефтетрейдерской деятельностью. В ельцинский период он сблизился с Борисом Березовским и «семьей». Вскоре он стал собственником нефтяной компании «Сибнефть».

Когда президентом Российской Федерации стал Владимир Путин, Абрамович был сперва избран в Государственную думу, а затем стал губернатором Чукотского автономного округа. Именно на Чукотке были зарегистрированы аффилированные с «Сибнефтью» фирмы, через которые осуществлялся сбыт её нефти и нефтепродуктов.

В 2003 году Абрамович купил английский футбольный клуб «Челси» и фактически перебрался на постоянное место жительства в Великобританию, при этом оставаясь губернатором Чукотки.

В 2005 году он продал свой пакет акций (75,7%) компании «Сибнефть» «Газпрому» за $13,1 млрд. Даже после этого он оставался губернатором Чукотки.

Только в 2008 году, когда президентом России стал Дмитрий Медведев, Абрамович смог уйти с поста губернатора с формулировкой «по собственному желанию» и окончательно осесть в Лондоне. И даже при этом Абрамович остался председателем Думы Чукотского автономного округа. Этот пост он занимал до 2013 года.

Что касается Жуковой, то она является дочерью предпринимателя Александра Жукова (настоящее имя Александр Шайяборохович Радкин — позднее он взял фамилию жены и стал Жуковым). Предпринимательской деятельностью Жуков начал заниматься ещё в период Перестройки. С 1993 года он с семьей проживает в Лондоне.

С Абрамовичем Жукова познакомилась в 2005 году.