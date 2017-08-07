«Лёд тронулся»: Глава Оренбуржья встретился с протестующими родителями

Оренбург, , 16:50 — REGNUM В Оренбурге протестующие против реформ в детских садах родители всё же достучались до губернатора и были услышаны. Сегодня, 7 августа, инициативная группа родителей (восемь человек) встретилась с главой региона Юрием Бергом, сообщила корреспонденту ИА REGNUM участница инициативной группы. Состоялась, что называется, встреча в верхах на региональном уровне. На ней присутствовали градоначальник Евгений Арапов, руководитель управления образования Оренбурга Нина Гордеева, министр образования области Вячеслав Лабузов.

Родители признались, что разговор получился немного жёстким. Было заметно, что губернатор недоволен недоверием родительского сообщества. Он подчеркнул, что уже говорил об отмене оптимизации и новшеств в режиме работы детских садов. Однако родители усмотрели в документе, где указано, что оптимизация приостановлена, иной подтекст.

Была поднята проблема оптимизации в сфере дополнительного образования. Однако родителям заявили, что вопрос в этой сфере будет решаться в частном порядке и по каждому педагогу отдельно.

«Лёд тронулся, но пока мы всё-таки настороженно относимся к заявлениям чиновников. Когда воспитатели скажут, что их не трогают, мы успокоимся», — признался один из родителей.

За встречей с губернатором, последует визит к министру образования Оренбургской области Вячеславу Лабузову. Он готов встретиться с родителями 8 августа ранним утром, задолго до начала рабочего дня.

«Он сказал, что видит много вопросов и проблем, за короткое время их не проговорить», — отметила участница инициативной группы и добавила, что завтра, 8 августа, поднимут такие темы, как создание независимого родительского комитета.

Глава ведомства признал, что городской родительский комитет должен был отреагировать на сложившуюся ситуацию, но не отреагировал должным образом. Также в частном порядке озвучат тему организации питания в школах и странных конкурсов среди комбинатов школьного питания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с конца июня в Оренбурге родительское сообщество протестует против новшеств, которые планировалось ввести в детских садах с 1 сентября. В частности, в дошкольных учреждениях предполагалось сокращение штата воспитателей, изменение режима работы и организация дежурных групп для детей, которые приходят в сад с 07:00 до 8:00 и покидают учреждение с 18:00 до 19:00.

В защиту интересов педагогов и детей инициативные родители бросили свои силы. Последовала встреча губернатора с главой Оренбурга и начальником городского управления образования, в результате чиновники заявили об отмене всех реформ. Однако родителям продолжили поступать тревожные сигналы о том, что воспитатели вынуждены увольняться из-за созданных невыносимых условий.

3 августа родительское сообщество провело митинг, где расширило свои требования. Теперь они касались не только детских садов, но и сферы дополнительного, а также общего образования. Составленную по итогам протестной акции резолюцию планировали 7 августа передать губернатору, в этот же день глава области встретился с инициативной группой протестующих родителей.

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