На «Первом канале» готовят передачу «Прощай, Андрей» об уходе Малахова

Москва, , 16:38 — REGNUM На «Первом канале» готовят телепередачу под названием «Прощай, Андрей», которая будет посвящена уходу с телеканал популярного телеведущего Андрея Малахова. Об этом сегодня, 7 августа, сообщил актёр Станислав Садальский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Слухи об уходе Малахова появились в тот момент, когда сам телеведущий находился в Баку (Азербайджан) и вёл фестиваль «Жара». СМИ растиражировали информацию о том, что Малахов уходит с «Первого канала», на котором он проработал много лет, и устраивается на работу во Всероссийскую государственную телерадиокомпанию (ВГТРК).

Поначалу, никаких официальных подтверждений этой информации не было и телеканалы хранили упорное молчание. Сам Малахов также никак не комментировал информацию.

Садальский, который периодически бывал на ток-шоу Малахова «Пусть говорят» и других программах, которые ведет этот телеведущий, сперва заявил, что «уход» Малахова — это не более чем пиар-акция «Первого канала».

Однако теперь актёр утверждает обратное.

«Вся команда его уходит, сегодня они пишут все заявления об уходе. Малахов уходит, он больше в эту студию не войдет», — сказал Садальский.

Он также добавил, что на «Первом канале» будет специальное шоу под названием «Прощай, Андрей», посвященное уходу Малахова. Официального подтверждения этой информации пока нет.

СМИ уже успели перебрать несколько версий причин ухода Малахова с «Первого канала».

Первой версией был конфликт со старым-новым продюсером Натальей Никоновой. Дело в том, что Никонова в своё время работала на «Первом канале» и создавала тот формат ток-шоу, в котором собственно и прославился Малахов. Однако затем Никонова ушла с «Первого канала». И вот теперь она вернулась.

СМИ со ссылкой на различные источники утверждали, что Малахов с вернувшейся Никоновой сработаться не может и из-за этого уходит.

Особо изощрённые источники намекали, что Никонова якобы перешла на «Первый канал», чтобы перетрясти все ток-шоу в предвыборный период и добавить в них побольше политики (ворошить чужое бытовое «грязное белье» зрителю стало не интересно). И вот этой самой политики Малахов якобы испугался и бежит в ВГТРК.

Вскоре появилась другая версия причин ухода Малахова. СМИ стали утверждать, что супруга Малахова Наталья Шкулева ждёт ребенка. В связи с этим Малахов принял решение взять декретный отпуск (законодательство позволяет это сделать). Однако руководство «Первого канала» якобы воспротивилось такому решению Малахова и поставило его перед выбором: или ребенок, или работа. Отсюда якобы и возник конфликт и уход Малахова на «Россию 1».

Сам Малахов продолжает хранить молчание и из Баку уехал отдыхать на Сардинию (Италия). В своём Instagram он публикует различные фотографии с туманными намеками, которые явно призваны подогреть интерес к его персоне и его возможному уходу с «Первого канала».

Стоит отметить, что в телевизионных кругах упорно ходит информация о том, что никакого конфликта Малахова с «Первым каналом» нет, а телеведущий просто получил заманчивое предложение от ВГТРК и решил согласиться на него. А свой уход с «Первого канала» Малахов решил обставить единственно в том стиле, в котором он умеет — то есть как наиболее скандальное шоу.