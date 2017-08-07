Изменения ОСАГО: «Разумнее включить дополнительный страховой сбор в акциз»

Оренбург, , 16:14 — REGNUM Будет разумнее отказаться от обязательного страхования автогражданской ответственности. Проще включить дополнительный страховой сбор в акциз, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM правозащитник Денис Веркашанцев, комментируя поправки в закон об ОСАГО.

«Как и пенсионное страхование, и ОМС, и социальное страхование — это просто один из способов взимать дань с населения. Государство обязано освободить рынок от выдуманных тарифов, а раз страхование обязательное, то государство может конкурировать с другими участниками рынка на равных, через государственную страховую компанию. Пока нет честной конкуренции на рынке обязательного страхования, не будет в этой сфере никакого развития. Будут одни убытки», — считает Денис Веркашанцев.

По его мнению, если страховщикам позволят самостоятельно утверждать ставки тарифов, то это чревато картельным сговором.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минфин РФ подготовил поправки в закон об обязательном страховании автогражданской ответственности. Согласно законопроекту, страховщикам могут позволить самим устанавливать ставку тарифа внутри базовых значений, которые утверждает Центробанк. На итоговую стоимость полиса ОСАГО будет влиять стиль вождения и число нарушения правил дорожного движения. И стиль, и нарушения смогут отслеживать при помощи спецустройств. Коэффициенты мощностей автомобиля и региона, в котором живет автомобилист, из цены предлагается исключить.

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