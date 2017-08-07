Количество лечебных учреждений в Латвии за один год сократилось на 4%

Рига, , 15:57 — REGNUM В 2016 году по сравнению с 2015 на 4,1% уменьшилось количество лечебных учреждений в Латвии, свидетельствуют данные Инспекции здоровья, сообщает LETA. Из регистра исключено 291 лечебное учреждение.

Так, в 2016 году на 7,1% уменьшилось число практик врачей-специалистов и на 5% — количество амбулаторных лечебных учреждений. В 2016 году в регистре лечебных учреждений было зарегистрировано 4232 учреждения — 1236 амбулаторных, 949 практик семейных врачей, 704 практик врачей-специалистов, 492 стоматологических учреждения, 299 практик стоматолога, 291 субъект хозяйственной деятельности, 139 пунктов фельдшеров и акушерок, 66 стационаров, 13 лабораторий и 43 других учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, сейчас в Латвии на медицину выделяется меньше 3% ВВП, притом, что в среднем по ЕС на здравоохранение выделяется 7,3%.

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