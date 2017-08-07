Скоро в школу: в Тверской области стартовали массовые проверки к 1 сентября

Тверь, , 15:42 — REGNUM В Тверской области началась приемка школ к новому учебному году — к 1 сентября проверить предстоит 1 тыс. 59 образовательных организаций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 августа в пресс-службе областного правительства.

«В работе по подготовке школ к новому учебному году должны быть учтены все ключевые направления. Это качество ремонтных работ в зданиях и состояние дорог на школьных маршрутах, вопросы безопасности в образовательных учреждениях, кадровое обеспечение учебного и воспитательного процессов», — считает губернатор Игорь Руденя.

Приёмкой и оценкой готовности организаций занимаются 43 муниципальных межведомственных комиссии, в составе которых — представители регионального подразделения МЧС России, Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Управления МВД России по Тверской области. На проведение ремонтных работ и мероприятий по обеспечению комплексной безопасности из консолидированного бюджета Тверской области направлено 465,4 млн рублей.

В 53 школах 29 муниципальных образований проводятся капитальные ремонты спортивных залов, санитарно-технических узлов, замена оконных блоков, ремонты кровель зданий.

В 13 сельских школах идет ремонт спортивных залов, в одной школе перепрофилируется аудитория под спортивный зал, четырех открытых плоскостных спортивных сооружения оснащаются спортивным оборудованием, создаются пять школьных спортивных клубов.

Кроме того, 12 школ в Твери, Калязинском и Лихославльском районе откажутся от второй смены — для ввода 580 новых мест сейчас ведутся ремонтные работы.

Завершается строительство школы на 150 ученических и 25 детских мест в деревне Степурино Старицкого района и детского сада на 100 мест в посёлке Хотилово Бологовского района, возводится школа на 560 ученических и 80 детских мест в микрорайоне «Юность» города Твери.

Приёмка образовательных организаций Тверской области завершится до 19 августа.