Воробьев: в Подмосковье закроют еще два полигона ТБО

Москва, , 15:36 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым сообщил, что два полигона ТБО в Пушкинском районе закроют накануне 1 сентября, сообщает 7 августа пресс-служба Правительства России.

В ходе встречи с губернатором Подмосковья Медведев отметил, что уничтожение бытовых отходов — актуальная тема не только для всей страны, но особенно актуальна для Московской области. При этом полигоны вызывают нарекания людей, которые не хотят жить рядом со свалками, поэтому их надо либо закрывать, либо рекультивировать.

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Воробьёв сообщил, что в рамках поручения президента страны Владимира Путина полигоны закрываются там, где на сегодняшний день живут люди. Отмечается, что этим полигонам 50−60 лет, они исчерпали свои лимиты.

«Из 39 полигонов мы на сегодняшний день закрыли 22. Ещё два, «Кулаковский» и «Царёво» (это Пушкинский район) закроем накануне 1 сентября, потому что неподалёку, в частности в Чеховском районе, находится школа», — заявил губернатор.

Медведев добавил, что экономить на утилизации отходов нельзя именно потому, что речь идёт об экологии и среде, где живут миллионы людей. Он отметил, что необходимо использовать другие технологии, включая мусоросжигающие предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, после «прямой линии» с Владимиром Путиным, которая прошла 15 июня, президент дал указание в течение месяца разобраться с проблемой действующего полигона «Кучино» под Балашихой. 22 июня руководство области объявило о закрытии свалки.

Власти Подмосковья планируют ввести в эксплуатацию четыре мусоросжигательных завода: в Наро-Фоминске, Солнечногорске, Ногинске и Воскресенске. Планируется, что заводы будут принимать отсортированный мусор и перерабатывать его экологически чистым способом. Первый завод в Московском регионе должен заработать в 2021 году.

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