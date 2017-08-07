В Мадриде вспоминают подростков, расстрелянных франкистами 78 лет назад

Мадрид, , 15:14 — REGNUM Большая делегация членов Коммунистической партии Испании (PCE) 5 августа посетила Альмуденское кладбище Мадрида, чтобы отдать дань тринадцати молодым республиканкам, которых помнят как «Тринадцать роз», убитых в этот день 78 лет назад пособниками диктатуры генерала Франсиско Франко, сообщает ИА EFE.

Мероприятие, в котором также приняли участие члены Коммунистического союза молодежи Испании (UJCE), состоялось рядом со старой стеной кладбища в честь тринадцати девочек-подростков и еще 43 других молодых людей, всех участников Движения социалистической молодежи (JSU), расстрелянных на этом месте 5 августа 1939 года.

Молодые девушки были расстреляны через 48 часов после того, как их осудили и приговорили к смертной казни за преступления, которых они не совершали, как и 43 других молодых человека, которые предстали перед дисциплинарным военным судом и были расстреляны на рассвете, незадолго до тринадцати девушек.

На кладбище Ла-Альмудена Генеральный секретарь Коммунистической партии Испании Хосе Луис Сентелья напомнил об истории «Тринадцати Роз» и «43 Гвоздик» и выступил за учреждение в рамках Закона об исторической памяти признания борьбы этих людей, подвиг которых «не следует забывать или игнорировать».

Сенталья подчеркнул необходимость сохранять «память о тех, кто умер в долгой ночи диктатуры» и попросил «о возмещении ущерба» родственникам.

Среди двухсот участников акции памяти была ветеран партии Пакита Мартин, которая, вспоминая те события, сказала, что «это позор, что сегодня не помнят того, что произошло в 1939 году».

«Где народ Мадрида, в котором я выросла?» — восклицала женщина, критикуя современную испанскую молодежь, которая ничего «не читает».

В конце мероприятия присутствующие возложили венок к мемориальной доске на стене кладбища, где были расстреляны девушки, спели гимн Интернационала и совершили экскурсию к гробнице расстрелянной республиканской молодежи.

Напомним, Гражданская война в Испании продолжалась с 1936 по 1939 год между сторонниками правительства испанского Народного фронта и оппозиционной испанской военно-националистической диктатурой под предводительством генерала Франсиско Франко. Война закончилась победой франкистов.

Диктаторский режим генерала Франко в Испании длился до 1975 года. После смерти Франко 20 ноября 1975 года Хуан Карлос стал королём Испании. Он сразу же начал процесс перехода страны к демократии, закончившийся установлением парламентской демократии в форме конституционной монархии.