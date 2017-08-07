Десятки объектов культурного наследия Астраханской области бесхозны

Астрахань, , 14:36 — REGNUM В Астраханской области ещё десятки объектов культурного наследия остаются безхозными. Между тем, как заявляют региональные власти, работа по исполнению поручения президента Российской Федерации № 2217 от 28.02.2012 (поручение об осуществлении мер по установлению границ и соблюдению правового режима земель на ряде объектов культурного наследия — прим. ИА REGNUM) ведётся в регионе планомерно, передаёт ИА REGNUM 7 августа.

Как заявил на очередном заседании межведомственной рабочей заместитель руководителя службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области Павел Попов, всего проверено 203 объекта. 17-ти из них предстоит определить собственников. После того, как ответственные будут найдены, им предстоит провести на объектах ремонтно-реставрационные работы. Таковы промежуточные результаты проверки технического состояния объектов культурного наследия, расположенных в районах Астраханской области, проведённые совместно с региональной прокуратурой.

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Памятники культуры Астрахани могут начать сдавать в аренду по льготной цене

На начало 2016 года в Астраханском регионе были утверждены границы территорий 204 объектов культурного наследия, включая 41 объект федерального значения. За прошедший год планировалось утвердить границы территорий ещё на 150 объектах. К 1 февраля 2016 года было зарегистрировано 166 объектов, до конца года этот показатель должен был возрасти до 300.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на территории Астраханской области на государственной охране находятся 874 объекта культурного наследия, из них 45 — федерального значения, в том числе 64 религиозного назначения, 93 памятника археологии.

Между тем, несмотря на заявления местных властей о необходимости бережного отношения к объектам культурного наследия, памятники культурного наследия как местного, так и федерального значения в Астрахани продолжают с каждым годом ветшать и разрушаться. В ряде случае аварийное состояние таких объектов связано с проведением строительных работ, приводящих к разрушению зданий.

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Так, тревогу осенью 2016 года забили региональные общественники, обратившие внимание на аварийное состояние «Дома жилого с лавками начала XX века», расположенного в центре Астрахани и являющегося объектом культурного наследия. Здание покосилось и покрылось огромными трещинами. В подобной ситуации оказался и другой памятник культурного наследия — «Комплекс зданий пороховых складов, первая четверть XVIII — начало ХХ века».

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