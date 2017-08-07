Жителя Сочи приговорили к штрафу за репост карикатур на Иисуса Христа

Сочи, Краснодарский край, , 14:23 — REGNUM Гражданин РФ Виктор Н., который опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» 7 карикатур с изображением Иисуса Христа, оштрафован на 50 тыс. рублей. Такое решение, как передает НТВ, принял Мировой суд в Сочи.

«Мировой судья признал Виктора Н. виновным в оскорблении религиозных чувств верующих, — говорится в сообщении. — Теперь мужчине придется выплатить 50 тыс. рублей штрафа».

Речь идет о постах, опубликованных в период с октября 2014 г. по август 2015 г. Адвокат осужденного заявил, что они будут оспаривать решение суда.

Настоятель Князь-Владимирского храма Сочи Андрей Дубровский, выступивший свидетелем по данному делу, расценил публикации как кощунство, разжигание межрелигиозной розни и оскорбление чувств верующих, сообщает НТВ.