В лесах Ярославской области появятся «Стрелки»

Ярославль, , 14:06 — REGNUM Проект реализуется Ярославской региональной общественной поисково-спасательной организацией «Партизан», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Поисковики решили использовать передовой опыт коллег из Санкт-Петербурга и запустить проект «Стрелки» в лесах Ярославской области. Его суть заключается в следующем: на промышленном производстве ООО «Астрон Билдингс» из металла изготовят металлические «Стрелки-указатели» жёлтого цвета.

«Мы проводим аналитическую работу и в местах, где у нас чаще всего пропадают и теряются люди, устанавливаем на деревьях или других заметных конструкциях «Стрелки». На «Стрелки» при монтаже будет нанесено направление и расстояние до ближайшего населённого пункта или линейного ориентира. Выйдя на него, человек сможет самостоятельно добраться до цивилизации» — сообщил корреспонденту ИА REGNUM командир отряда Алексей Манаев.

Каждая «Стрелка-указатель» будет иметь свой уникальный порядковый номер, который зафиксирован в общей базе данных. Информацию в базе данных поисковики планируют заполнять и обновлять практически в режиме реального времени. Актуальная версия базы данных будет предоставлена спасательным службам региона, в том числе и «Центру Управления в Кризисных Ситуациях» ГУ МЧС России по ЯО, с которыми у «Партизана» нас заключено «Соглашение о сотрудничестве».

Так же для наглядности будут изготовлены карты, при помощи которых спасателям будет проще вывести человека по телефону. В случае, если обессиливший человек не может самостоятельно передвигаться, он должен связаться с дежурным диспетчером «Партизана» или МЧС, назвать номер стрелки и ожидать помощи спасателей.

Алгоритм действий, телефоны служб будут указаны под стрелкой на специальном информационном листе.

«После поступления сигнала о бедствии на поиск пропавшего уже не требуется колоссальное количество сил и средств, ведь мы будем точно знать его местонахождение и сможем малыми силами спасти человека. Данный проект является долгосрочным и хорошо зарекомендовал себя на территории Ленинградской области. Мы тоже надеемся на то, что он сможет помочь многим нашим согражданам» — поясняет Алексей Манаев.

Первые «Стрелки» будут установлены уже на этой неделе в лесах Некрасовского района, где целую неделю блуждал пожилой грибник. Он ушел в лес за грибами 29 июля из деревни Коточижовки и пропал. Пенсионера искали волонтеры, они не один раз безуспешно прочесывали лес. В минувшую субботу, 5 августа, грибник сам вышел из леса в Некрасовском районе.

Волонтеры «Партизана» обращаются к жителям области с просьбой не портить в лесах указатели, так как они могут спасти жизнь и здоровье многим людям, в том числе и им самим или их родственникам.