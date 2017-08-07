Тюменскую судью лишили мантии, заподозрив в помощи рейдерству

Тюмень, , 14:26 — REGNUM Тюменской судье не удалось вернуть мантию через высшую инстанцию. Оставлен без изменений прежний вердикт Дисциплинарной коллегии Верховного суда — лишение статуса судьи. Экс-судье дали понять, что своими действиями она помогла рейдерскому захвату, сообщает корреспондент ИА REGNUM, ссылаясь на материалы Право.ru.

В Верховном суде России 3 августа была поставлена точка в громком деле о лишении статуса судьи Тобольского районного суда Елены З. Женщина была назначена судьей в 2008 году. Через три года ее полномочия были продлены бессрочно. До 2013 года рассматривала преимущественно уголовные дела. Но затем её сделали «универсалом». Блестящая карьера была сломана на принятии к производству неподведомственного спора имущественного характера.

Ошибка судьи произошла в январе 2016 года, когда акционер одной из компаний Сочи снял жильё в Тобольском районе Тюменской области и подал в районный суд иск относительно краснодарской фирмы и ее директора о взыскании 80 миллионов рублей материального и морального ущерба. Ранее истец пытался сделать подобное через Арбитражный суд Краснодарского края. Но тамошний суд иск отклонил. А вот в Тобольском районном суде ему удалось возбудить судебное разбирательство — дело приняла к производству судья Елена З.

Одновременно истец требовал наложить обеспечительные меры на фирму, а именно, отстранить от должности директора предприятия и передать ключи от имущества фирмы его заместителю. Судья удовлетворила ходатайство о наложении обеспечительных мер.

Через два месяца Елена обнаружила ошибку в подведомственности дела и на предварительном заседании прекратила производство в Тобольском районном суде, отменила она и обеспечение иска. Но за это время заместитель директора фирмы успел спрятать два внедорожника фирмы на общую сумму шесть миллионов рублей. Возмущенный директор сочинской фирмы Денис К. обратился с заявлением в полицию на судью из Тобольска.

Следствие передало материалы в Тюменский областной суд. После проверки, осенью 2016 года, глава Тюменского областного суда обратился в тобольскую квалификационную коллегию судей с представлением о лишении Елены З. полномочий судьи. ККС признала, что судья приняла к производству неподведомственный спор. В феврале 2017 года это признала и тюменская квалификационная коллегия судей.

Женщина обжаловала решение коллег в Дисциплинарной коллегии Верховного суда РФ, поясняя, что это единичная ошибка, причем допущенная из-за маленького опыта рассмотрения гражданских дел. Но ей было отказано в удовлетворении жалобы. Тогда Елена З. опротестовала решение Дисциплинарной коллегии ВС РФ. И вновь, уже окончательный, отказ в восстановлении статуса судьи.

Причём один из членов судейской «тройки» ВС упрекнул Елену в том, что она наложила такой широкий объем обеспечительных мер, что фактически произошел рейдерский захват предприятия.

Руководитель аналитической службы юридической фирмы «Инфралекс» Ольга Плешанова высказала в рубрике «Мнение» РБК, что практика Верховного суда РФ показывает: лишать мантии судей в последние годы стали реже.

В России насчитывается около 30 тысяч судей. С 2014 года по 2016-й Дисциплинарная коллегия судей ВС РФ рассмотрела 42 дела, удовлетворив десять жалоб на лишение судей полномочий, сообщает Ольга Плешанова, опираясь на опубликованную практику Дисциплинарной коллегии.

«Сейчас санкционирован заочный арест судьи Арбитражного суда Москвы, обвиняемой в причастности к попытке рейдерского захвата здания на Гоголевском бульваре с помощью судебных решений. Судья, однако, успела улететь в Майами», — пишет руководитель аналитической службы.