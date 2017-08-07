Суд отклонил иск бизнесмена Михайлова к Навальному и ФБК

Москва, , 13:59 — REGNUM Люблинский районный суд Москвы отклонил иск бизнесмена Сергея Михайлова о защите чести и достоинства к основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному. Об этом «Агентству Москва» сообщили в суде.

«Суд отказал С. Михайлову в удовлетворении иска», — отметил источник.

Предприниматель просил суд обязать ответчиков опровергнуть сведения из фильма ФБК «Чайка», в котором его называют «криминальным авторитетом».

14 июня пресс-служба Люблинского суда Москвы сообщила, что бизнесмен Сергей Михайлов подал в суд на оппозиционного блогера Алексея Навального и его Фонд борьбы с коррупцией иск о защите чести и достоинства.

Бизнесмен просил суд признать порочащими его честь и достоинство сведения, которые были распространены в материале о генеральном прокуроре Юрии Чайке.

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