Спецслужбы Турции нейтрализовали 27 террористов

Анкара, , 13:55 — REGNUM За прошедшую неделю силы безопасности Турции нейтрализовали 27 террористов по всей стране, сообщает 7 августа Anadolu.

Согласно данным министерства внутренних дел страны 14 террористов были ликвидированы, еще 13 сдались в плен.

В течение недели так же было проведено 1 тыс. 518 спецопераций против крудских повстанцев, в частности Рабочей партии Курдистана (РПК), и прочими, запрещенными в Турции организациями.

Помимо арестованных за связь с РПК были задержаны члены организации проповедника Фетхуллаха Гюлена — ФЕТО. а также боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кроме того, турецкие спецслужбы провели операции по борьбе с распространением наркотических веществ на всей территории страны.

Напомним, стабильность в Турции подвергается вызову со стороны многих элементов в обществе. Помимо террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активную роль в этом играют курдские повстанцы, сражающиеся за собственную автономию на протяжении десятилетий.

Читайте ранее в этом сюжете: Турция: против курдов — значит за Сирию?