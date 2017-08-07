В Москве две зоны отдыха закрыли для купания

Москва, , 13:34 — REGNUM Жителям и гостям Москвы запретили купаться на территории пляжного комплекса «Бич Клаб», а также в Большом городском пруду в Зеленограде из-за плохого качества воды. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора по Москве.

«Зона отдыха пляжный комплекс «Бич Клаб» (САО) и зона отдыха Большой городской пруд (ЗелАО) закрыты для купания из-за несоответствия качества воды по микробиологическим показателям до получения повторных удовлетворительных результатов», — говорится в сообщении.

Специалистами Роспотребнадзора были взяты пробы воды. После получения результатов исследования воды водоемов, соответствующих нормативам, будет решаться вопрос о возобновлении купания.

Ранее в Москве приняты в эксплуатацию восемь зон отдыха с купанием: Серебряный Бор-2, Серебряный Бор-3 (СЗАО); Тропарево (ЮЗАО); пляжный комплекс «Бич Клаб» (закрыта для купания) (САО); Большой городской пруд (закрыт для купания), Озеро «Черное», Школьное озеро (ЗелАО); озеро «Белое» (ВАО). И 37 зон отдыха без купания.

Надзор за принятыми в эксплуатацию зонами отдыха продолжается. По состоянию на 2 августа, нарушений санитарного законодательства в контролируемых зонах отдыха не выявлено.

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Как сообщало ИА REGNUM, купальный сезон в Москве был открыт 1 июня. Однако в июне погода не радовала жителей и гостей столицы, желающих искупаться. Температура воздуха в столице днем не поднимается выше +15, а ночью держалась на уровне +6, +8 градусов.