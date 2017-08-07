Поисковики в Карелии предали земле останки восьми бойцов Красной Армии

Петрозаводск, , 13:25 — REGNUM Поисковики из молодежных отрядов «Патриот» и «Линия фронта» в деревне Сяндеба Олонецкого района с почестями похоронили останки восьми красноармейцев, воевавших в годы Великой Отечественной войны. Удалось найти три медальона — один из них пока прочесть не удалось, данные попытаются узнать позже с помощью специальной экспертизы. Рядом с этим медальоном поисковики обнаружили монеты, портсигар, зеркало и ластик.

Имена двоих бойцов установлены — это уроженец Москвы рядовой Михаил Васильевич Каминский 1909 года рождения и студент Владимир Леонидович Иванов 1922 года рождения. Судя по документам, семьи обоих на тот момент проживали в Ленинграде. В честь героев Великой Отечественной войны прозвучал оружейный салют.

Питерские поисковики работали на юге Карелии в течение месяца. В отряде «Патриот» состоят воспитанники детских домов, студенты одного из петербургских лицеев, рассказали в администрации Олонецкого района.

Напомним, в августе 1941 г. в районе деревни Сяндеба воевала 3-я Ленинградская дивизия народного ополчения, набранная из добровольцев Фрунзенского района. 26 июля дивизию отправили на погрузку на железнодорожные станции Петергоф, Красное Село, Гатчина, откуда она была переброшена на Олонецкое направление. 1 августа 3-й полк начал движение к реке Сяндебке по лесной просеке вдоль болота. Подразделения внезапно атаковали штаб противника к северу от Сяндебы. Совместными действиями двух полков деревня была окружена. Но в результате финской контратаки войска вынуждены были отойти за реку.

4 августа 1941 г. части дивизии вновь овладели деревней Сяндеба, связав 1-ю егерскую бригаду и 5-ю пехотную дивизию противника, что позволило значительно улучшить оборонительные позиции 7-й армии. 5−7 августа дивизия вела бои в районе севернее Кукшегоры. Однако 8−9 августа из-за отсутствия поддержки со стороны других сил 7-й армии, а также больших потерь, дивизия была вынуждена вернуться на первоначальные позиции.