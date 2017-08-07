Альтернативная реакция: Независимый родительский комитет — в Оренбурге

Оренбург, , 13:21 — REGNUM В Оренбурге может появиться ещё один родительский комитет. Требование осоздании альтернативного независимого родительского комитета озвучено в резолюции по итогам митинга, которую 7 августа планируют передать губернатору региона Юрию Бергу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила член инициативной группы родителей, многодетная мама Анна Литвинова.

Организаторы митинга против оптимизации и изменения режима работы в детских садах считают, что такая организация необходима для того, чтобы горожане могли делиться проблемами в сфере образования (как общего, так и дошкольного). Между тем, стоит отметить, что в город уже действует родительский комитет, его возглавляет Елена Либкинд.

В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM она отметила, что в июне к ним поступало письмо от инициативной группы и горкомитет на него реагировал: делал запрос в управление образования и способствовали тому, чтобы ситуация прояснилась в лучшую сторону.

По словам Либкинд, ответ на запрос родителям был дан. Ряд моментов решён положительно, например, по количеству времени в режиме работы воспитателей и по сокращению педсостава в детских садах.

по поводу возможности создания параллельно ещё одно комитета родителей Елена Либкин ответила:

«Их может быть хоть десять, родительских комитетов, лишь бы толк был».

Вместе с тем она добавила, что, если есть желание у кого объединяться, приглашать, городской комитет всегда готов к сотрудничеству.

Она сделал акцент на том, что Оренбургский городской родительский комитете — это общественное объединение родителей, куда входят представители родительских комитетов школ, детсадов, и даже учреждений допобразования:

«Мы уже несколько лет собираемся, планируем, реагируем на острые моменты».

Между тем организатор митинга против оптимизации в детских садах, многодетная мама Анна Литвинова утверждает, что их инициативная в горкомитет не обращалась, и там им никто не помогал. Она считает, что родительский комитет под руководством Елены Либкинд должен был выйти на них сам, отреагировать на сложившуюся ситуацию и контролировать её.

Анна Литвинова подчеркнула, что Елена Либкинд к ним никакого отношения не имеет. А Либкинд в свою очередь открещивается от причастности к протестующим:

«А вот уже эти все интриговые дела, они к нам никакого отношения не имеют. Никого никуда не призывали и не участвуем».

В инициативной группе родителей сообщили, что, когда они искали помощь, то от них все отвернулись, кроме трех депутатов КПРФ. Сейчас поступает много жалоб от родителей. Анна Литвинова выразила сомнения в том, что такого рода жалобы и в таком количестве поступают в городской родительский комитет.

«Нам жалуются на добровольно-принудительные взносы. В школах от родителей первоклассников «просят» от 1 до 3 тыс. рублей. Жалуются нам, потому что в нас верят», — сказала многодетная мама.

Она также подчеркнула, что альтернативный независимый родительский комитет будет не бюрократической единицей, а организацией, которая действительно реагирует на проблемы в сфере образования.

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