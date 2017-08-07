Китайский плавучий госпиталь «Ковчег мира» прибыл в порт Коломбо

Коломбо, Шри-Ланка, , 13:16 — REGNUM В порту Коломбо состоялась торжественная церемония встречи китайского госпитального судна «Хэпинфанчжоу», более известного во всем мире как «Ковчег мира». Тысячи жителей Шри-Ланки, а также сотрудники китайской дипмиссии приняли участие в церемонии, приветствуя китайских медиков, которым предстоит оказать медицинскую помощь нуждающимся.

«Ковчег мира» впервые прибыл на Шри-Ланку. Ранее плавучий госпиталь входил в порты более 30 стран, пострадавших от природных катастроф. Экипаж судна составляет 381 человек, среди них более 100 терапевтов, 30 хирургов, а также около 100 высококвалифицированных медицинских специалистов, пишет «Жэньминь жибао».

Плавучий госпиталь длиной в 178 метров оснащен операционными, палатами интенсивной терапии, общими палатами, а также самым передовым медицинским оборудованием.

Палубный вертолет позволяет эвакуировать пострадавших из отдаленных или труднодоступных мест. С момента спуска корабля на воду в 2010 году экипаж «Хэпинфанчжоу» оказал помощь 120 тыс. человек. Судно пробудет в Коломбо четыре дня, после чего покинет Шри-Ланку и отправится на Филиппины.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Министерство коммерции КНР опубликовало заявление, согласно которому власти КНР направят в Шри-Ланку гуманитарную помощь на общую сумму 15 млн юаней ($2 млн). Сильнейшие наводнения привели к гибели более 150 граждан Шри-Ланки, еще более 100 человек числятся пропавшими без вести.

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