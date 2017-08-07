Тюмень: многодетные без земли и мост имени фастфуда

Тюмень, , 13:31 — REGNUM В Тюменской области на минувшей неделе не произошло ничего экстраординарного. И повседневные дела региона схожи с проблемами всей России, но с тюменским акцентом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Многодетным — топи да болота»

В Тюменской области участки для многодетных семей выделяются в местах, непригодных для строительства жилья, сообщили порталу «Наш город» активисты Общероссийского народного фронта. Поводом послужили обращения граждан, которым выделили землю в болотистой местности, без инфраструктуры и подъездных путей.

«Свой земельный участок мы впервые осмотрели зимой. Когда приехали в летнее время, то обнаружили, что это просто болото, на отсыпку которого потребуется серьезная сумма денег, порядка 1,5 миллионов рублей», — жалуются заявители.

Председатель совета общественной организации многодетных семей Тюменской области «Радость» Елена Майсюк пояснила, что в течение месяца после предложения участка семья должна определиться, берёт участок или нет, поскольку с 2015 года при отказе от двух вариантов, зачастую непригодных для строительства, — очередь утрачивается.

Представители департамента имущественных отношений Тюменской области пояснили, что с момента реализации программы в регионе из более чем 13 тысяч семей участки получили 5,2 тысячи. Трудно сказать, радоваться за них или сочувствовать людям.

Как сообщает активист ОНФ по Тюменской области Татьяна Леонгард на своей странице в Facebook, поручение президента РФ об улучшении жилищных условий многодетных семей из рук вон плохо исполняется во многих регионах страны. Региональные и муниципальные власти в основном формально подходят к поручению главы государства, показал общественный мониториг.

«Мониторинг ОНФ показал, что лишь половина земельных участков хотя бы частично обеспечены «благами цивилизации» — электричеством, дорогами и т.д. Меньше всего случаев, когда к участку подведены вода и газ», — сообщают в ОНФ.

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И такая ситуация складывается по всей России. «Многодетные семьи зачастую после получения земельного участка сталкиваются с тем, что надо искать деньги на строительство дома, но провести самим себе водопровод, канализацию, электричество, газ и дорогу — это им уж точно не по карману. В результате получается, что земля какая-никакая вроде есть, а жить по-прежнему негде. Зачем это лукавство: вот вам обещанный участок, а дальше как хотите?», — заявила член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Ольга Савастьянова.

«Все удобные и пригодные для строительства земли ушли коммерсантам, прокурорским, судейским, чиновничеству, а многодетным выдали болото, скалы, топи, лес и т.д., в общем, как всегда обманули», — сетуют в дискуссии, развернувшейся на странице Татьяны Леонгард.

Тюменские активисты ОНФ обещают разобраться в каждой несправедливой ситуации выделения многодетным непригодных под строительство земель.

Беда или черный пиар?

Набережную реки Туры, которая является визитной карточкой Тюмени, может смыть в реку из-за нарушений технологии строительства, сообщает «Ura.ru». По словам тюменского минеролога, специалиста Научно-образовательного центра «Геология нефти и газа» Андрея Новоселова, из конструкций набережной с очень высокой скоростью вымывается связующая составляющая цемента. На набережной появились сталактиты и плоские новообразования, источником которых может быть именно цемент, вымываемый из конструкции. В условиях хорошо продуваемой ветром тюменской набережной, считает Новоселов, такие новообразования возникают слишком быстро. Из-за этих процессов цементный камень превращается в песок. Параллельно разрушаются и металлические конструкции — об этом говорит желтоватый цвет разводов на гранитных плитах набережной.

«Разумно предполагать неэффективность работы дренажной системы, проложенной в стенах второго уровня набережной, вследствие чего вода фильтруется прямо через стену», — дал понять ученый.

Исследованием ученого заинтересовало тюменское отделение ОНФ. Источник «Ura.ru» в тюменском ОНФ отметил, что исследование Андрея Новоселова и его студентов может обернуться серьезным скандалом. «Если набережная построена с отклонениями от проекта, и в результате на ее постоянные ремонты тратятся деньги из бюджета, то это халатность со стороны чиновников. Если эти недостатки — часть проекта, тогда вопрос, как он прошел государственную экспертизу», — делают выводы в Общероссийском народном фронте.

Новость вызвала бурное обсуждение в сети. Тюменцы разделились во мнениях. Одни считают доводы учёного верными, другие говорят об очередном витке чёрного пиара, без которого слухи о разрушении набережной Туры не обходятся.

Отметим, что набережная Тюмени — единственная четырехуровневая в стране, высота которой достигает 25-и метров. Длина нижнего яруса в настоящий момент составляет около 1,5 километров. Начало строительства набережной в Тюмени — 2010 год. Работы по увеличению длины правого берега набережной продолжаются до сих пор. К строительству левого берега набережной еще не приступили, пока в самом разгаре строительство правого берега. Существующее строительство постараются закончить в конце 2017 года, сообщает «Наша газета» со ссылкой на сведения из мэрии.

Тюменцы признают, что каждую весну при разливе Туры нижняя часть набережной оказывается затопленной, что порождает вопросы к её архитекторам и строителям.

Отметим, что строительство набережных с нарушениями характерно не только для Тюмени. К примеру, Центральная набережная Волгограда, которая считается одним из символов региона, была построена более полувека назад и за это время ни разу капитально не ремонтировалась. На сегодня требованиям современного миллионного города объект не отвечает ни по техническому состоянию, ни по уровню благоустройства. На реконструкцию набережной в Волгограде регион получит 266 миллионов рублей из государственной казны.

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Американцы покусились на мост в Тюмени

О пиар-инициативе американской сети ресторанов быстрого питания «Бургер-Кинг» сообщает ИА «Уральский меридиан». Сеть 4 августа предложила тюменским чиновникам переименовать Профсоюзный мост в Кинг Мост, так как с обеих сторон моста располагаются её рестораны.

В случае, если администрация Тюмени пойдет навстречу «бургеркинговцам», городская казна пополнится сразу на пять миллионов рублей. Руководство сети быстрого питания в свою очередь обещало содержать дорожную поверхность моста всегда в идеальном состоянии, сообщает агентство.

«Не успеем оглянуться, как через 10 лет будем ходить по улицам, которые носят названия самых известных брендов (улица Макдональдса — на русский манер). Рекламой будет пропитан весь город. Уже сегодня жители Тюмени предложили несколько своих вариантов: Мост Челюскинцев — МагДак Мост, улица Котовского — Шаверма стрит», — пишет «Уральский меридиан».

В пресс-службе администрации Тюмени комментировать инициативу сети фастфуда отказываются. Зато в социальных сетях вспоминают, что ранее «Бургер Кинг» предлагал Ксении Собчак назвать сына Кинго за 100 млн рублей, а футбольному клубу «Зенит» сменить название на «Зенит-Бургер Кинг» за 500 млн рублей. Жители столицы региона недоумевают, почему переименование дорогого сердцу тюменцев Профсоюзного моста американский общепит оценил в сто раз дешевле?

«Я считаю, что нужно культивировать родной язык, а не переименовывать мосты в нашем городе в «Кинг». Профсоюзный мост называется так, потому что находится рядом с одноименной улицей. К такому названию уже давно привыкли тюменцы. Что касается переименования, то цена за это — пять миллионов рублей — очень низкая. Если бы администрация согласилась на это, то для компании фастфуда это был бы настоящий подарок. Лично я вообще запретил бы фастфуды, сократил их рекламу или хотя бы ввёл возрастное ограничение на их посещение», — цитирует портал 72.ru тюменского краеведа Валерия Чупина.