Предотвращен теракт: В Пакистане ликвидировали трех смертников

Исламабад, , 13:14 — REGNUM Три террориста-смертника были ликвидированы в районе Мачар в пакистанском Карачи, сообщает 7 августа GeoTV.

Работа контртеррористического ведомства Пакистана позволила предотвратить крупный террористический акт, направленный на метрополитен в Карачи, отметили чиновники.

По словам официальных лиц, спецслужбы страны ликвидировали семерых террористов, трое из которых были смертниками.

Все они находились в разных точках города. Слаженные действия органов правопорядка помогли предотвратить потенциальный теракт.

В контртеррористической операции приняли участие сотрудники спецслужб Афганистана и Индии.

Личности ликвидированных террористов устанавливаются. У боевиков было изъято огнестрельное оружие, также взрывчатые вещества.