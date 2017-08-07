В Рыбинске Ярославской области хотят переименовать улицу Каляева

Рыбинск, Ярославская область, , 13:07 — REGNUM Администрация Рыбинска Ярославской области начала интернет-голосование о переименовании улицы Ивана Каляева в Николаевскую слободу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Рыбинска.

Председатель «Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орёл», кандидат исторических наук генерал Леонид Решетников обратился в топономическую комиссию города с предложение переименовать улицу Ивана Каляева в Николаевскую слободу. Так до революции 1917 года называлось место, где сейчас расположена улица. В 1929 году Николаевская слобода присоединилась к Рыбинску и стала называться Пролетарской слободой. Улицы во вновь присоединённых пригородах получили названия в 1930 году, в том числе и улица Каляева. 7 июня на сайте администрации Рыбинска началось интернет-голосование, которое продлится для 5 сентября. Местные власти собираются направить индивидуальные обращения к жителям улицы Каляева для учета их мнения.

Иван Каляев родился в Варшаве в многодетной семье отставного полицейского. С 1898 года член Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». 4 февраля 1905 года в Москве, на территории Кремля, он убил бомбой великого князя Сергея Александровича и был задержан полицией. Был повешен в Шлиссельбургской крепости.