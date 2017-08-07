Мурманский суд вернётся к рассмотрению дела о гибели буровой “Кольская”

Мурманск, , 12:57 — REGNUM

Мурманский областной суд известил о рассмотрении уголовного дела о крушении буровой платформы «Кольская» в Охотском море в апелляционной инстанции. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в соцсетях сообщила жена погибшего старшего механика СПБУ «Кольская» Ильи Карташева Елена Богуш.

«Я получила уведомление из облсуда о рассмотрении дела Кольской в апелляционной инстанции 16 августа 2017 года, — сообщила Богуш. — Мы (9 потерпевших), как и 2 года назад, требуем отмены приговора и возврата дела прокурору для установления иных соучастников преступления, виновных в гибели 53 членов экипажа «Кольской». Именно поэтому мы просим предъявить подсудимых обвинение по более тяжкой статье — не потому, что считаем, что им мало дали, а потому, что считаем, что они были лишь соучастниками преступления, а не его единственными организаторами и исполнителями, как следует из решения Первомайского суда».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года Первомайский суд Мурманска признал виновными фигурантов дела о крушении буровой «Кольская» в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц и назначил им наказание в виде 6 лет колонии-поселения каждому с лишением права занимать должности, связанные с морским и водным транспортом. В том же месяце родные погибших и пропавших без вести при крушении буровой «Кольская» обжаловали приговор.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании перед мурманским судом предстали двое руководителей АМНГР (ОАО «Арктикморнефтегазразведка» — компания-судовладелец СПБУ «Кольская») — бывший временно исполняющий обязанности заместителя генерального директора Борис Лихван и исполняющий обязанности главного инженера Леонид Бордзиловский. При этом родственники погибших настаивают на том, что в материалах уголовного дела достаточно фактов для предъявления обвинения исполняющему обязанности гендиректора АМНГР Юрию Мелехову и заместителю генерального директора, курирующего направление флот, который к тому же был назначенным лицом компании Василию Васецкому, а также организаторам спасательной операции.

«Жаль, что далёкие от юриспруденции люди либо не удосужившись ознакомиться с нашими требованиями, либо преследующие свои цели, пытаются изобразить нашу борьбу за новое расследование как стремление ужесточить приговор суда первой инстанции, — добавила Богуш. — После рассмотрения наших апелляций можно будет убедиться, что это не так».

Напомним, буровая платформа «Кольская» затонула 18 декабря 2011 года во время буксировки в Охотском море. Трагедия унесла жизни нескольких десятков человек — из 67 удалось спасти только 14.

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