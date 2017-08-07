На карте парковок Москвы появились зарядные станции для электромобилей

Москва, , 12:40 — REGNUM На карте парковок Москвы появились адреса зарядных станций для электромобилей, сообщает 7 августа пресс-служба ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

Сообщается, что для того, чтобы посмотреть все точки, где можно зарядить свой электромобиль, необходимо зайти на официальный сайт ГКУ АМПП, затем на карте парковок выбрать фильтр «Зарядные станции для автомобилей».

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В настоящий момент в зоне платных парковок находится 13 зарядных станций, расположенных в пределах Третьего транспортного кольца, часть из которых станет доступна после завершения работ по благоустройству в рамках программы «Моя улица».

«Автомобили с электрическим двигателем позволяют снизить вредные выбросы в атмосферу, поэтому город поддерживает развитие данного транспорта. Так, например, все владельцы электромобилей могут парковаться бесплатно на территории городских парковок», — отметил генеральный директор ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» Александр Гривняк.

При этом, чтобы воспользоваться зарядными станциями ПАО «Российские сети», необходимо получить специальную карту клиента, обратившись в эту компанию. Станции ПАО «Мосэнерго» запускаются с помощью карты «Трйока». Вся информация по использованию электрозарядной инфраструктуры опубликована на Едином транспортном портале.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие несколько лет в Москве планируют открыть около 120 новых заправок для электромобилей. В настоящий момент определяются места, где целесообразно разместить новые станции. Также у заправочных станций появятся парковки для электрокаров.

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