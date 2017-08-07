Проблемы в детсадах: Из Оренбурга волна протеста докатилась до Новотроицка

Оренбург, , 13:07 — REGNUM В Оренбурге 7 августа губернатору региона Юрию Бергу намерены передать резолюцию митинга, который прошёл 3 августа. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM организатор акции протеста, многодетная мать Анна Литвинова, родители надеются на то, что власть услышит родителей.

«Мы пытаемся достучаться до губернатора. Чтобы он увидел ситуацию такой, какая она есть на деле, а не той стороны, с какой она преподносится чиновниками», — сказала Литвинова.

Она подчеркнула, что родительское сообщество успокоится только тогда, когда, действительно, прекратится оптимизация штата воспитателей и изменения в работе детских садов. Пока же, несмотря на заверения начальника городского управления образования Нины Гордеевой о том, что указ губернатора о приостановке оптимизации, воспитатели продолжают увольняться, правда, с формулировкой «по собственному желанию».

Напомним, что на митинге выступающие против реформ указывали на то, что педагогам дошкольников создают такие условия, которые вынуждаю специалистов увольняться.

В резолюции, помимо претензий к реформам в детских садах, указаны требования по поводу отмены сокращений педагогов в сфере дополнительного образования, а также организации качественного питания в школах. По словам Анны Литвиновой родители не успокоятся до тех пор, пока их требования не будут услышаны и выполнены. В противном случае родители настроены решительно. Они готовы ехать в Москву и дойти до президента РФ Владимира Путина.

Между тем стоит отметить, что попытки достучаться до главы государства уже имеются. Инициативная группа обращалась к президенту, однако все письма с указанием проблем в области образования возвращались в регион к чиновникам областного и городского уровней.

Однако ситуация с протестом набирает обороты, поэтому не исключено, что родительскому сообществу все же удастся добиться реализации своих требований.

Протестную эстафету уже подхватил восток Оренбургской области — город Новотроицк. Воспитатели требуют отменить закон об изменении работы детских садов. Стоит отметить, что нововведения по режиму работы в детсадах Новотроицка, по данным Минобра региона, действуют с 2010 года, по данным воспитателей города — с 2014 года. Как утверждали в министерстве образования Оренбуржья, интересы детей в этих случаях соблюдены, запросы родителей выполняются, графики работы утверждаются детскими садами с учётом потребностей всех участников образовательных отношений и в соответствии с действующим законодательством.

Тогда оптимизация вызвала возмущение в рядах воспитателей и акции протеста. Было даже обращение к Владимиру Путину в рамках прямой линии с президентом. Однако вместо решения вопроса в детских садах начались проверки со стороны спецкомиссий, как считают воспитателей, для того, чтобы «запугать и закрыть им рты».

Анна Литвинова в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметила, что в Новотроицке пообещали решить проблему в детских садах, поэтому волна протеста угасла. Но на самом деле вопрос оптимизации штата и режима работы не был решён. Сейчас Новотроицка решил вновь подняться с протестом, равняясь на Оренбург.

В детских садах Новотроицка на данный момент в группе состоящей в среднем из 25−30 дошкольников работает постоянно один основной воспитатель с 07:00 до 18:00, которого через день сменяют разные воспитатели. Дети, не успевают привыкнуть к одному воспитателю, как приходит другой.

«Наши местные власти, проводя оптимизацию, не задумывались о таких факторах, как больничные и отпуска воспитателей. При этом сам воспитатель, испытывает колоссальную нагрузку, работая один с таким количеством детей с утра до вечера», — признаются педагоги.

В Оренбурге при планировании такой же оптимизации обещали повышение заработной платы. В Новотроицке же таких обещаний не давалось. По словам воспитателей, после реформы их зарплата разделилась на две части. Зарплата педагога первой категорией составила 12 тыс. рублей — из них 70% — это основная часть, а 30% — это стимулирующая часть. В стимулирующую часть вывели с оклада выслугу за стаж работы и категорию. Деньги, выделяющиеся по дорожной карте, не всегда доходят до педагогов, а только на Новый год и на 8 Марта.

В связи со сложившейся обстановкой просят вспомнить о защите прав не только детей, но и о праве на работу при которой должны быть созданы условия для полноценной работы.

«Новотроицк является частью Оренбургской области, и педагоги нашего города также имеют право на график работы, как и во всей Оренбургской области и России в целом», — подчеркнули воспитатели.

В случае сплочённости педагогов Оренбуржья поворот событий может оказаться в пользу воспитателей и родителей. Сейчас у них выигрышная позиция — на носу выборы. В предвыборный период власти всегда заинтересованы в спокойной обстановке, а не накале страстей в социально-экономической сфере.

10 сентября 2017 года в регионе пройдёт 25 избирательных кампаний, а там не за горами и президентские выборы. Ситуацию в сфере образования могут в своих интересах использовать различные политические силы. Так, в Оренбурге помощь инициативной группе родителей оказывает КПРФ. На митинге, который прошёл вечером 3 августа, коммунисты раздавали воздушные шары красного цвета от КПРФ.

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