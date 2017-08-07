Население Узбекистана продолжает неуклонно расти

Ташкент, , 12:06 — REGNUM На 0,7% увеличилось население Узбекистана за первое полугодие с начала 2017 года, сообщает пресс-служба государственного комитета Узбекистана по статистике.

Согласно статистическим данным, 1 июля 2017 года в республике проживало 32,345 млн человек, увеличившись с начала года на 224,5 тыс. При этом рождено в этот период было 311,9 тыс. детей (на 6 тыс. детей меньше, чем за аналогичный период 2016 года), а коэффициент рождаемости стал равен 19,5 промилле (на 0,7 промилле меньше, чем за первое полугодие 2016 года).

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В зависимости от места проживания — города или села — население Узбекистана разделено примерно поровну. Так, в городах проживает 16,353 млн человек (50,6% от общего числа жителей республики), а в селах — 15,992 млн человек (49,4% от общего числа жителей республики).

Напомним, население Узбекистана неуклонно растет с 1926 года. Так, в 1926 году в Узбекистане проживали 4,621 млн человек, в 1991 году — 20,607 млн человек. За 26 лет с 1991 года население Узбекистана увеличилось на 55,9%.

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