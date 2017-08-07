Более 80% молодежи в России узнают новости из интернета: опрос

Москва, , 11:56 — REGNUM Жители России чаще всего узнают новости из телевизора, но число граждан, пользующихся интернетом, продолжает расти. Так, новости по центральному ТВ смотрят 69% опрошенных (снижение с 78% в 2012 году), еще 44% — региональные каналы (с 52%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Высокая популярность ТВ поддерживается в основном за счет представителей старшего поколения. Федеральные каналы смотрят 87% опрошенных в группе 60 лет + и почти вдвое меньше — 48% — в группе 18−24-летних.

Сайты в интернете превосходят региональное телевидение по частоте обращений к ним, а среди респондентов от 18 до 24 лет и от 25 до 34 являются наиболее часто используемым источником информации (82% и 59% соответственно).

Необходимые сведения из социальных сетей и блогов чаще всего узнают представители самой молодой возрастной группы (18−24) — 81%.

Стоит отметить, что пресса и радио серьезно уступают ТВ и глобальной сети: регулярно обращаются к федеральной печати 25% граждан, к местной — 22%, к радио — 20%, к местному — 15%.

К зарубежным СМИ обращаются лишь 9% российских граждан.

Опрос проведен 20−24 апреля 2017 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента.

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Как сообщало ИА REGNUM, 81% интернет-пользователей в России используют мобильные способы подключения. Среди граждан до 35 лет этот показатель достигает отметки 85−87%. Причем в восьми случаях из десяти они пользуются мобильным интернетом каждый день.