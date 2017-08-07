Родители китайского подростка, погибшего в летнем лагере, прибыли в США

Вашингтон, , 11:34 — REGNUM Генеральное консульство КНР в Сан-Франциско сообщило о прибытии в США родителей 18-летнего туриста из КНР, погибшего во время отдыха в летнем лагере «Фирвуд». Тело молодого человека было обнаружено 26 июля в озере Витком, штат Вашингтон.

Отец погибшего заплатил более 50 тыс. юаней за 20-дневную путевку для сына. Родителям предстоит доставить тело сына на родину в Китай, где состоятся похороны. Помощь убитым горем гражданам КНР оказывает китайский дипломатический корпус, пишет «Синьхуа».

В последний раз Ван Бина видели вечером 25 июля. Молодой человек отказался от общей тренировки по парусному спорту и находился на берегу озера. Во время вечерней переклички было обнаружено отсутствие одного из членов отряда, после чего начались поиски.

Обувь, одежда и личные вещи китайского подростка были обнаружены на берегу. Тело Ван Бина было обнаружено с помощью подводных камер, которыми оснащены катера сотрудников правоохранительных органов.

По словам отца погибшего, смерть его сына произошла при очень загадочных обстоятельствах. Руководство лагеря настаивает на версии о том, что турист утонул во время купания, однако родители отмечают, что Ван Бин не умел плавать, поэтому он никогда не заходил в воду. Расследование дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в последние недели на территории США участились случаи гибели туристов из КНР. Так в начале августа стало известно о гибели туристки из КНР, которая утонула в одной из рек на территории Национального парка Йосемити.

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