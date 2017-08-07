Ярославские власти объяснили отсутствие вакцины от полиомиелита

Ярославль, , 11:25 — REGNUM Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области объяснил отсутствие в поликлиниках и аптеках региона инактивированной вакцины против полиомиелита общемировой ситуацией. Как сообщало ранее ИА REGNUM, пропажу препарата в аптеках заметили ярославцы, которые обратились к депутатам Яроблдумы.

3 августа в чиновники департамента здравоохранения не смогли прокомментировать ситуацию корреспонденту ИА REGNUM, отправляя друг к другу, однако после выхода заметки разместили сообщение на сайте регионального правительства.

«В настоящее время, как сообщает Минздрав России, наблюдаются общемировые трудности с инактивированной полиомиелитной вакциной (ИПВ), которые объясняются возросшей мировой потребностью в данном препарате. Централизованная поставка данной вакцины в Ярославскую область ожидается после 15 октября этого года. Департамент здравоохранения и фармации принимает меры по вакцинации детей первого года жизни против полиомиелита комбинированной вакциной «Пентаксим», содержащей полиомиелитный компонент, закупленной на средства областного бюджета. Вакцинация начнется после 11 августа по приглашению участковых педиатров по месту жительства», — приводит официальный сайт правительства слова начальника отдела организации медицинской помощи женщинам и детям Натальи Олендарь.

Как сообщает портал правительства, ситуация находится под пристальным контролем Минздрава России и департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.

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