В Карелии почтили память жертв Большого террора в урочище Сандармох

Петрозаводск, , 11:06 — REGNUM Дни памяти жертв «Большого террора» 5 августа 2017 года приурочили к 80-летию начала массовых расстрелов. Самому урочищу Сандармох — одной из крупнейших братских могил бывшего Советского Союза — исполнилось 20 лет. В 1997 году вместе с коллегами историк Юрий Дмитриев обнаружил здесь места массовых захоронений. В следующем году здесь появилось мемориальное кладбище с православной часовней. Был установлен монумент с барельефом «Расстрел с ангелом» (автор — Григорий Салтуп), пишет портал «7×7».С 1937 года по 1941 год на территории урочища Сандормох были расстреляны тысячи людей — по приказу наркома внутренних дел 5 августа 1937 года по всем республикам, областям и краям была начата операция по репрессированию бывших кулаков, активных антисоветских элементов. Среди жертв массовых расстрелов в Медвежьегорском районе были люди самого разного социального происхождения: литовец из батрацкой семьи покоится рядом с сыном богатого лесопромышленника, личным другом Ленина, пишет информагентство «Республика Карелия». В Сандормохе захоронены представители более 60 национальностей: 2154 русских, 762 финна, 676 карелов, 493 украинца, 212 поляков, 184 немца, 89 белорусов.

В этом году почтить их память приехали россияне, представители иностранных консульств из Германии, Литвы, Эстонии, Польши, Нидерландов, Финляндии и Украины. Впервые посетил Сандармох генеральный консул Соединенных Штатов Америки Томас Лиири. С семьей приехала генконсул королевства Норвегии в Санкт-Петербурге Хейди Олуфсен.

«Сандормох» — одно из самых больших на Северо-Западе страны захоронений жертв массовых расстрелов 1937—1938 годов. По архивным данным, за 14 месяцев на этом месте в Медвежьегорском районе Карелии расстреляли 3,5 тысячи жителей Карелии, около трех тысяч заключенных Беломоро-Балтийского комбината, 1111 заключенных Соловецкого лагеря особого назначения.