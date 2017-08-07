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В Нижнем Новгороде слон вышел на субботник, чтобы убрать за людьми

Общество

Экологический субботник стал продолжением рок-фестиваля

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В Нижнем Новгороде слон вышел на субботник, чтобы убрать за людьми
Андрей Репин © ИА REGNUM
Если люди не могут прибрать за собой, им на помощь приходят слоны

Нижний Новгород, 7 августа 2017, 12:20 — REGNUM  В Нижнем Новгороде цирковой слон стал участником субботника, который стал продолжением рок-фестиваля «Рок чистой воды», прошедшего в городе 5 июля 2017 года.

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Герда
Андрей Репин © ИА REGNUM
Герда

Субботник прошел в районе Гребного канала и был совмещен с небольшим концертом. Перед началом субботника всех пришедших «поприветствовала» 28-летняя слоних Герда, специально привезенная к месту мероприятия из нижегородского цирка.

Все желающие смогли сфотографироваться со слонихой, покормить ее бананами и хлебом.

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Взрослые и дети могли покормить Герду бананами
Андрей Репин © ИА REGNUM
Взрослые и дети могли покормить Герду бананами
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Алле-ап
Андрей Репин © ИА REGNUM
Алле-ап

После того как слониху увезли, разошлась и большая часть зрителей. Начавшийся концерт также отвлек людей от заявленной цели мероприятия — уборки мусора.

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Герда уезжает на работу — через пару часов у нее представление в нижегородском цирке
Андрей Репин © ИА REGNUM
Герда уезжает на работу — через пару часов у нее представление в нижегородском цирке

Собственно в субботнике приняли участие несколько наиболее активных граждан, группы волонтеров и участники нижегородского движения «АнтиСвин», которые регулярно проводят мероприятия по уборке мусора в Нижнем Новгороде. Без слонов и рок-концертов. К ним присоединились музыканты из Германии, накануне принимавшие участие в рок-фестивале.

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