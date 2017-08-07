Осквернение Вечного огня на Южном Урале: кто виноват

Южноуральск, Челябинская область, , 10:51 — REGNUM Уголовное дело по факту осквернения мемориала «Павшим воинам в Великой Отечественной войне» в городе Южноуральске, Челябинской области направлено в суд. Действия участниц квалифицированы как групповой вандализм, передает корреспондент ИА REGNUM.

Расследование факта осквернения памятника завершил отдел полиции МВД России в городе Южноуральске. Дело находится под особым контролем областной прокуратуры в связи с резонансом и общественной значимостью совершенного деяния.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня 2017 года две молодые несовершеннолетние особы в вечернее время находились на территории мемориального комплекса. Девушки бросили в огонь находящиеся у памятников венки, а также повредили гранитные плиты комплекса. При том, как было установлено, они находились в состоянии алкогольного опьянения. Подростки, согласно их объяснениям полицейским, действовали из хулиганских побуждений. Дополнительным мотивом, как выяснилось позже, было желание привлечь к себе внимание.

Правоохранителями было возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ («Вандализм, совершенный группой лиц»). Кроме этого, на родителей были составлены протоколы об административных правонарушениях по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию, защите прав и интересов несовершеннолетних детей») и статьи 20.22 КоАП РФ («Употребление алкогольных и спиртосодержащих напитков лицами, не достигшими 16-летнего возраста»).

В Южноуральский городской суд поступило уголовное дело с утвержденным обвинительным актом по факту вандализма. Отметим, за совершенные действия, согласно части 2 статьи 214 УК РФ, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Напомним, в Южноуральске это второй случай вандализма за последние полгода, в котором участвуют дети, а объектом действий является мемориал участникам войны 1941−1945 годов. В марте 2017 года двое подростков, тогда это были мальчики 11 и 12 лет, подожгли венки, также находящиеся на территории мемориала. В результате их действий венки оплавились, тем самым была повреждена звезда Вечного огня, а также закоптился барельеф с лицами воинов. После этого памятник был восстановлен.

Отметим, в городах и населенных пунктах Челябинской области периодически происходят инциденты, связанные с осквернением памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В Карталах, Озерске, Сатке, Златоусте, Миассе, Чебаркуле и других городах за прошедшее десятилетие были осквернены памятники, мемориальные комплексы. Регулярные инциденты и реактивные действия властей, реагирующих уже на произошедшее, показывают провалы в первую очередь в воспитании подрастающего поколения и констатируют деградацию социально-экономической жизни, которая сопровождается падением нравов и выражается в отрицании связи с прошлым поколением, совершившим бессмертный подвиг.

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