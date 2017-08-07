Участники автопробега Шанхай — Венеция добрались до Узбекистана

Ташкент, , 10:47 — REGNUM Участники автопробега Шанхай — Венеция по Великому Шелковому пути во главе с немецким путешественником и автогонщиком Райнером Цитлоу сделали 7 августа остановку в Узбекистане, передает корреспондент ИА REGNUM.

Целью команды Цитлоу является установление мирового рекорда — обратный путь из Шанхая до Венеции на автомобиле Volkswagen Tiguan российского производства (Калуга) команда намерена проделать менее чем за шесть дней.

Около ста километров маршрута команды пролегает по территории Узбекистана.

«Как только мы въехали в Узбекистан с территории Туркмении, то сразу ощутили русское влияние в этой стране», — отметил Цитлоу на встрече с журналистами.

По словам автогонщика, русское влияние ощущается в Узбекистане в архитектуре, на русском языке общается большинство населения.

Вместе с этим путешественник отметил низкую культуру вождения у узбекистанских водителей, отсутствие бензина в стране и плохие дороги.

«Народ в Узбекистане очень доброжелателен, все по пути следования махали нам руками и улыбались», — подчеркнул Цитлоу.

Говоря о трудностях, которые команде пришлось испытать в пути, автогонщик указал на многочисленные военные посты в Турции, пограничные и таможенные посты в Туркмении, плохие дороги.

Путешественник также сообщил, что начиная с 2005 года во время установления мировых рекордов он стал выделять 10 евроцентов с каждого пройденного километра на благотворительные цели и оказывал содействие организации «SOS Детские деревни» по всему миру. В рамках нынешнего проекта Райнер Цитлоу выбрал Узбекистан и 6 августа передал в фонд «SOS Детские деревни» в Самарканде 1230 евро — сумму, соразмерную маршруту от Шанхая до Венеции длиной в 12 300 километров.

За время пробега команда проедет через территорию Китая, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Ирана, Турции, Болгарии, Сербии, Хорватии, Словении и Италии.

Напомним, что во время своего последнего рекордного автопробега в апреле 2017 года Райнер Цитлоу преодолел маршрут от Дакара до Москвы длиной 8000 километров в течение трех дней и трех часов.