Капитана грузового судна Shanci арестовали за пьянство на рабочем месте

Веллингтон, , 09:32 — REGNUM Капитан грузового судна Великобритании Shanci Энтони Бэйкер был арестован за пьянство на рабочем месте, сообщает 7 августа Agence France-Presse.

Бэйкер был оштрафован и отстранен от работы после того, как в его крови было обнаружено пятикратное превышение допустимой дозы алкоголя.

Решение провести тест на алкоголь было принято после того, как грузовой корабль водоизмещением 40 тыс. тонн испытал некоторые сложности с причаливанием к порту Марсден в Новой Зеландии.

Бэйкер был арестован и отправлен под стражу, позже он признался в нарушении морского законодательства Новой Зеландии, и был оштрафован на 3 тыс. новозеландских долларов ($ 2 тыс. 222).

По словам адвоката бывшего капитана, его подзащитному будет трудно найти подобную профессию в будущем.

Напомним, 53-летний капитан Энтони Бэйкер не находился на дежурстве во время причаливания судна, тем не менее он все-таки был привлечен к ответственности.

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