Банкротство застройщика, провал грунта и визит Путина: обзор СМИ Прикамья

Пермь, , 09:27 — REGNUM В Перми ожидают скорого приезда президента России Владимира Путина. В эфире радио «Эхо в Перми» исполнительный директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов сообщил о возможной встрече главы государства с художественным руководителем театра Теодором Курентзисом. В качестве вероятных тем для разговора СМИ называют дальнейшее развитие театра и перспективы его реконструкции. Визит главы государства может состояться в течение ближайших трёх недель.

Стоит отметить, что ранее издание «Коммерсант» сообщало, что в середине августа в Перми может пройти выездное заседание Госсовета с участием главы государства, темой которого станет транспортное развитие России. Добавим, что Владимир Путин посещал Прикамье в феврале 2012 года. Тогда он провел совещание по развитию местной промышленности, а также побывал на матче любительской хоккейной лиги в спорткомплексе имени Сухарева.

Вечером 5 августа в Кунгуре провал грунта и возникновение воронки диаметром и глубиной в 2 метра стал темой активного обсуждения. Как сообщает телеканал «РифейПермь», в причинах возникновения провала теперь разбираются специалисты, жители близлежащих домов оповещены об опасности. Примечательно, что это четвёртый крупный провал в Кунгуре за последние несколько месяцев. В марте обрушение грунта произошло неподалёку от здания коррекционной школы, в апреле воронку обнаружили на берегу Сылвы, в июне — на территории детского сада №16.

Напомним, что в Кунгурском районе есть провалы, чьи размеры достигают в диаметре 40 метров, а в глубину — 16 метров. Добавим, что, кроме природного карстового характера проседания грунта, в Пермском крае распространены техногенные провалы. Именно они отмечены в городах Соликамске и Березники Пермского края, расположенных на шахтных выработках Верхнекамского месторождения.

Ещё одно сообщение облетело СМИ края. Оно касается банкротства застройщика Первого пермского микрорайона. Арбитражный суд признал организацию банкротом. Процедура наблюдения была введена в отношении ООО «КамСтройИнвест» в начале мая. Напомним, что строительство домов предусматривает долевые условия. Сейчас в реестре обманутых дольщиков Первого пермского микрорайона числится 238 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект строительства афишировался с размахом, когда возникли проблемы с его реализаций, это вызвало широкий резонанс. Дольщики неоднократно организовывали акции протеста, чтобы привлечь внимание власти к проблеме. На сегодня в Пермском крае насчитывается 17 проблемных объектов, из них самым крупным является Первый пермский микрорайон.

Напомним, В 2012 году компания «КамСтройИнвест» выиграла торги федерального «Фонда содействия развитию жилищного строительства (РЖС)». Застройщик арендовал землю в Лобаново на пять лет. Планировалось, что на участке 28,3 га возведут 110 тыс. кв. метров малоэтажного жилья. Первую очередь — 35 тыс. кв. метров — застройщик обещал сдать в 2015 году.