Девятилетний мальчик откликнулся на вакансию в NASA

Вашингтон, , 09:11 — REGNUM Девятилетний американский мальчик Джек Дэвис откликнулся на вакансию офицера планетарной защиты, открытую NASA. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Мне девять лет, но я думаю, что я подошел бы для этой работы. Одна из причин состоит в том, что моя сестра сказала, что я инопланетянин. Также я посмотрел почти все фильмы о космосе и инопланетянах, которые мог посмотреть», — написал мальчик в письме.

Он также сообщил, что хорошо играет в видеоигры и сможет научиться думать как инопланетянин.

На письмо ребенка ответил директор департамента планетарных наук NASA Джеймс Грин. В ответном письме он указал на важность должности офицера планетарной защиты и порекомендовал усердно учиться в школе.

Ранее сообщалось, что в NASA появилась вакансия «офицер планетарной защиты», зарплата которого составит $187 тыс. в год. В его обязанности будет входить защита других планет от земного биологического материала.

Кандидаты на эту должность должны иметь опыт работы на высокой должности в госучреждении, разбираться в вопросах планетарной защиты и обладать достаточным инженерно-техническим опытом.